A diretora-geral da Microsoft Portugal afirmou esta terça-feira que desde o início da pandemia de Covid-19 “entraram na Microsoft Portugal 440 novos colaboradores”, adiantando que estão atualmente abertas 218 posições de recrutamento.

“Neste momento contamos já com 1.400 colaboradores, que é um crescimento de 200 pessoas em relação ao ano passado”, quando tinham 1.200, afirmou Paula Panarra, num encontro via Teams com jornalistas.

Posso dar-vos nota que desde o início da pandemia entraram na Microsoft Portugal 440 novos colaboradores e que estamos neste momento com 218 posições em aberto para recrutamento nas mais variadas áreas tecnológicas”, acrescentou.

A multinacional tecnológica conta atualmente com 3.600 parceiros (um crescimento de 400 parceiros no último ano).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Microsoft Portugal anunciou ainda o arranque de um programa para acelerar a transformação digital de ‘startups’ do interior do país e ilhas, já no próximo dia 28 de setembro, em parceria com o Ministério da Economia e da Transição Digital, StartUP Portugal e Beta-i.

A tecnológica lançou o grupo Disability, que pretende chegar a 2% da força de trabalho de pessoas com deficiência até 2023.

A Microsoft está esta semana a regressar aos escritórios, num modelo de ‘soft opening’, “onde o trabalho a partir de casa ainda é o recomendado, mas que permite a alguns colaboradores que tenham a necessidade trabalhar nos escritórios”, refere a tecnológica, que espera no futuro vir a implementar “o trabalho remoto de 50%” como padrão para todos os colaboradores.