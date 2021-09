Um homem de 44 anos foi detido pela PSP de Chaves por sete crimes de furto qualificado e três de furto simples no interior de veículos, e vai aguardar julgamento em prisão preventiva, divulgou esta terça-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PSP explicou que um homem foi detido no domingo na sequência de uma operação de prevenção criminal direcionada a crimes de furto no interior de veículos, realizada no fim de semana na cidade de Chaves, no distrito de Vila Real.

O suspeito, de 44 anos, está fortemente indiciado na prática de sete crimes de furtos qualificados e três crimes de furto simples.

Após ter sido presente ao Tribunal de Chaves, na segunda-feira, foi-lhe decretada a medida de coação mais grave de prisão preventiva.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A PSP de Chaves revelou ainda que o processo começou em 5 de agosto e culminou com a detenção “do principal suspeito”.

“A Divisão Policial de Chaves, tem levado a cabo, de forma regular e cirúrgica, operações de prevenção criminal visando essencialmente a proteção dos cidadãos e dos seus bens, bem como a manutenção da ordem e tranquilidade pública, na cidade de Chaves”, destaca ainda a força policial na nota de imprensa.