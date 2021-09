Portugal registou 780 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 e 11 mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

As terça-feiras têm, geralmente, um número de novas infeções mais baixo do que os dias da semana que se seguem, mas há três meses que as terças-feiras não registavam menos de mil casos diários. A última vez aconteceu a 15 de junho (973 casos).

A média a sete dias continua a diminuir, estando esta terça-feira nos 862 novos casos diários, o valor mais baixo desde 16 de junho (839 casos).

Os homens registaram mais casos de infeção que as mulheres, mas com uma diferença pequena de 15 casos. Houve mais 55 casos de infeção entre os homens abaixo dos 40 anos, quando comparados com as mulheres, e mais 40 casos entre as mulheres acima dos 40 anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As faixas etárias dos 40-49 anos, 30-39 e 20-29 foram as que registaram mais casos de infeção — 126, 123 e 117 respetivamente. Os restantes grupos etários registaram menos de 100 casos cada um, com o número de casos por faixa etária a diminuir a partir dos 50 anos.

Não havia mais de 10 óbitos desde 6 de setembro

Desde 6 de setembro que Portugal não registava mais de 10 óbitos num só dia, o que fez a média a sete dias subir de 6,9 para 7,6 óbitos diários, ainda assim uma média mais baixa do que todo o mês de agosto e setembro.

Dos 11 óbitos registados nas últimas 24 horas, três eram mulheres: duas com mais de 80 anos e uma na casa dos 70 anos. Já entre os homens registaram-se oito óbitos, cinco dos quais acima dos 80 anos e um em cada um dos grupos etários anteriores (50-59, 60-69 e 70-79).

Estão 455 pessoas internadas com Covid-19 — menos 16 do que no dia anterior —, das quais 78 estão nas unidades de cuidados intensivos — menos quatro do que na segunda-feira.

A região Norte registou 324 casos de infeção com SARS-CoV-2 e a região de Lisboa e Vale do Tejo 242. As restantes regiões registaram: 103 casos no Centro, 48 no Algarve, 39 no Alentejo, 16 na Madeira e oito nos Açores.

Nas últimas 24 horas só não foram registados óbitos nas ilhas. A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou mais mortes (quatro), seguida do Alentejo (três) e o Norte (duas). Foi ainda registado um óbito no Centro e outro no Algarve.

Esta terça-feira, a DGS reporta ainda 1.805 pessoas recuperadas da infeção e menos 656 contactos em vigilância (num total de 29.413). No total, são 32.598 casos ativos — menos 1.036 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia já se registaram 1.063.100 casos de infeção e 17.925 óbitos.