O secretário-geral do PS, António Costa, esteve esta terça-feira em Alcácer do Sal, onde o PCP conquistou a câmara ao PS há oito anos, tendo recomendado camarões a Jerónimo de Sousa e dialogado com a população.

Numa curta paragem de cerca de 10 minutos, António Costa passou por uma banca de marisco, onde se recusou a comentar as palavras do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que, no dia anterior, o acusou de estar a utilizar do aparelho do Estado para conquistar votos, mas recomendou-lhe o camarão.

“Acho que ele gostava de certeza, porque ele gosta de boa comida!”, disse, entre sorrisos, pouco menos de 24 horas depois de o líder comunista ter passado no mesmo local.

Acompanhado pela candidata socialista ao município, Clarisse Campos, o secretário-geral do PS dirigiu-se até ao Largo Luís de Camões, no centro da cidade, tendo sido interrompido no caminho por uma senhora de 75 anos, em prantos, que apelou a que o Governo fizesse alguma coisa ao nível das autarquias, porque há muitas pessoas que, como ela, ainda trabalham, “porque o dinheiro não chega” e porque senão “morre à fome“.

“Por isso é que temos vindo, passo a passo, a aumentar as pensões mais baixas”, respondeu António Costa.

No largo, o secretário-geral do PS, acompanhado pela mulher, tomou um café com Clarisse Campos, tendo escutado a candidata socialista a afirmar que, depois de oito anos de liderança comunista, as pessoas do concelho estão com “muita vontade de mudança”.

“Há quatro anos, ficámos a 300 votos. E, portanto, este ano estamos convictos de que, no dia 26, vamos estar ali já com a vitória para o PS e, principalmente, para fazer um trabalho como deve ser para o concelho de Alcácer do Sal”, frisou.

Pouco depois do café, apesar de ter sido montado um púlpito para que o secretário-geral discursasse para os cerca de 50 simpatizantes que se tinham amontoado no largo, António Costa escusou-se, afirmando ter de partir para Évora onde tinha um comício. Ainda recebeu uma “t-shirt” da campanha local e despediu-se da população.

À Câmara Municipal de Alcácer do Sal, concorrem Vítor Proença (CDU), Clarisse Campos (PS), Gonçalo Nunes (PSD/CDS-PP/MPT/Aliança/PPM) e João Alves Paiva (Chega).