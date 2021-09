(Em atualização)

Foram registados durante a noite desta segunda-feira quatro pequenos sismos na ilha de La Palma, nas Canárias, onde o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção no domingo. Segundo a informação divulgada esta terça-feira pelo Instituo Geográfico Nacional (IGN) espanhol, pelo menos dois foram sentidos pela população.

O primeiro, com magnitude de 3,8 na escala de Richter, ocorreu pelas 21h32 e foi sentido em pelo menos dez localidades de La Palma. O segundo aconteceu pouco depois da meia-noite e foi ligeiramente mais fraco (magnitude 3). Segundo o IGN, o epicentro foi em El Paso, a dois quilómetros de profundidade.

Um terceiro abalo ocorreu já durante a madrugada, pelas 6h. A magnitude foi também de 3, tendo sido sentido em Los Llanos de Aridane e El Paso. O epicentro foi a um quilómetro de profundidade. O quarto, o mais fraco, teve magnitude de 2,2.

Nova boca eruptiva obriga a mais evacuações. Mais de 150 edifícios foram destruídos

O vulcão Cumbre Vieja, que entrou em erupção após uma semana em que foram registados milhares de sismos na ilha, tem uma nova boca eruptiva próxima da cidade de Tacande, o que obrigou a evacuar mais habitações, informaram as autoridades.

De acordo como Plano Especial de Emergências Devido a Risco Vulcânico das Canárias (Pevolca), a nova boca surgiu durante a noite a cerca de 900 metros da principal, tendo sido solicitada a retirada da população residente naquele local, na zona de El Paso.

Esta segunda-feira, as notícias davam conta de que as autoridades tinham retirado mais de cinco mil pessoas de suas casas. Muitas foram destruídas pela lava, que continua a escorrer em direção ao mar. José Antonio Conde, capitão em Santa Cruz de Tenerife, disse à TVE que não existe previsão “exata” de quando a lava chegará ao mar. “Estamos a trabalhar de forma preventiva”, afirmou.

Mariano H. Zapata, presidente do cabildo de La Palma, adiantou à Cadena SER que “desapareceram” mais de 150 edifícios, muitos deles de habitação. O número avançado pelo responsável é inferior à contabilização feita com base no satélite Sentinel-2, do programa da União Europeia. De acordo com a agência Efe, uma imagem publicada esta terça-feira que reflete a situação às 19h50 do dia anterior mostra que a lava do Cumbre Vieja cobria uma área de 106 hectares. O número de casas e outro imóveis destruídos era 166.

Até ao momento, não existem relatos de vítimas mortais.

Zapata adiantou ainda à Cadena SER que foi estabelecido um perímetro de segurança junto ao mar para manter os curiosos afastados. O presidente do cabildo apelou a que os limites estabelecidos sejam respeitados.

Tráfego aéreo continua sem interrupções

Apesar da recomendação emitida esta segunda-feira para que fossem suspensos os voos para La Palma, o gestor da navegação aérea em Espanha informou esta terça-feira que a erupção não está a afetar o tráfego aéreo com origem ou destino na ilha, refere o El País.