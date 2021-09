O ministro do Ambiente garantiu que não haverá aumento da eletricidade para os domésticos em 2022 no mercado regulado. João Matos Fernandes, que está a anunciar medidas do Governo para travar a alta da eletricidade, revelou ainda que haverá uma redução de 13% na tarifa geral de acesso que beneficia os consumidores do mercado regulado, mas também os clientes do mercado liberalizado cujos contratos não dependem das tarifas reguladas da ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos).

João Pedro Matos Fernandes assinalou ainda que serão tomadas medidas adicionais para proteger as empresas do agravamento dos preços que permitirão reduzir em 30% nas tarifas de acesso às redes para na média e alta tensão.

A decisão final será da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, mas o Governo decidiu antecipar o anúncio das medidas face à escala da eletricidade. O pacote de medidas para limitar aumentos da eletricidade nos domésticos ascende a 430 milhões de euros. Para as empresas, estão anunciadas medidas de 130 milhões de euros. As contas de Matos Fernandes contam ainda com o impacto positivo que os contratos de remuneração garantida dos produtores renováveis terá no preço final.

O ministro do Ambiente convocou ao início da tarde os jornalistas para responder a perguntas sobre o preço da eletricidade. As cotações no mercado grossista têm atingido sucessivos recordes nas últimas semanas e o governo já sinalizou por diversas vezes que existem almofadas para travar o impacto nos preços finais aos consumidores. Mas na semana passada, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos