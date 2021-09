O julgamento estava previsto começar na semana passada, mas foi adiado devido a um requerimento apresentado pela defesa do funcionário judicial e ex-observador de árbitros Júlio Loureiro, onde pedia que o julgamento fosse realizado no Tribunal de Guimarães e não em Lisboa. Na perspetiva do advogado Rui Pedro Pinheiro, os crimes de peculato e corrupção passiva — os mais graves que foram imputados ao seu cliente — reportam-se à área de Guimarães e não Lisboa.

No entanto, ao que o Observador apurou, os juízes concordaram com o argumento apresentado pelo Ministério Público: foi em Lisboa que houve a primeira notícia do crime e por isso o caso deve ser julgado na capital — até porque, argumentam os juízes, o crime de peculato terá sido cometido em Fafe, mas o crime de corrupção passiva terá sido cometido em “local desconhecido”.

Para já, o julgamento arranca no dia 29 de setembro e segue com sessões todas as quartas-feiras até início de novembro. No entanto, o advogado Rui Pedro Pinheiro avançou ao Observador que pretende recorrer desta decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa. Caso os juízes desembargadores concordem com a defesa e decidam que o julgamento deve realizar-se em Guimarães, todas as sessões realizadas até então podem ficar sem efeito.

Depois de cerca de um ano parado devido a recursos para o Tribunal da Relação de Lisboa e para o Supremo, o caso e-toupeira arranca assim na quarta-feira julgar três arguidos, depois de a juíza de instrução Ana Peres ter decidido não levar a julgamento a SAD do Benfica por nenhum dos 30 crimes que constavam da acusação. Nem o funcionário judicial Júlio Loureiro — decisão que foi revertida pelo Tribunal da Relação de Lisboa.

Assim, vão ser julgados o antigo assessor jurídico da SAD do Benfica Paulo Gonçalves, pelos crimes de corrupção, violação do segredo de justiça, violação do segredo de sigilo e acesso indevido; o funcionário judicial José Augusto Silva vai responder pelos mesmos crimes, a que se junta ainda o crime de peculato; e o funcionário Júlio Loureiro por por crimes de corrupção passiva, favorecimento pessoal, violação do segredo de justiça, violação de segredo de funcionário, acesso indevido, violação do dever de sigilo. De acordo com a acusação do MP, Paulo Gonçalves terá solicitado a estes funcionários judiciais que lhe transmitissem informações sobre inquéritos, a troco de bilhetes, convites e merchandising do clube.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR