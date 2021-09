O cabeça de lista do Livre à Câmara do Porto criticou esta terça-feira o atual presidente e recandidato ao cargo por “fazer ouvidos moucos” às ideias da população e por ser “consensualmente muito pouco próximo das pessoas”.

Em declarações à Lusa, à margem de uma arruada pelo centro da cidade, Diamantino Raposinho explicou que quer criar “um mecanismo bidirecional” entre a população e o poder local.

“Rui Moreira é consensualmente muito pouco próximo das pessoas, é alguém que toma as decisões sem ouvir as pessoas, isso tem sido bastante óbvio em vários temas ao longo da cidade“, disse.

Diamantino Raposinho apontou a “questão dos jardins que têm sido destruídos ao longo de toda a cidade, sem ouvir os cidadãos, sem ouvir as pessoas que moram nesses locais, nomeadamente o jardim da Boavista, do hotel que está a ser construído na Lapa, que devia ser um terreno de domínio publico e está a ser privatizado novamente para a construção de um novo hotel na cidade”, como exemplos do afastamento do atual autarca portuense da população.

“Infelizmente a Câmara do Porto com o Rui Moreira tem sido uma câmara que faz ouvidos moucos àquilo que são as ideias da população“, declarou.

Segundo o Livre, “há uma presidencialização muito grande do poder local na figura do presidente da câmara, no fundo, os poderes do poder local estão muito concentrados nele”.

Com o objetivo de “criar um mecanismo bidirecional entre os munícipes, por um lado, e a Câmara e a Assembleia Municipal, por outro, para que as pessoas saibam que a sua voz está a ser ouvida por quem tem o poder de as representar”, o Livre deixa duas propostas.

“Uma assembleia de cidadãos, escolha aleatória de cidadãos para discutir um determinado tema”, disse, apontando também a “criação de uma ferramenta digital, um portal de rua, uma aplicação, onde as pessoas possam ter acesso a toda a informação que está a ser debatida e discutida na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal”.

Os cabeças de lista para a Câmara Municipal do Porto nas eleições de domingo são Rui Moreira (movimento independente “Rui Moreira: Aqui há Porto” – apoiado por IL, CDS, Nós, Cidadãos!, MAIS), Tiago Barbosa Ribeiro (PS), Vladimiro Feliz (PSD), Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Bebiana Cunha (PAN), António Fonseca (Chega), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal), Bruno Rebelo (Ergue-te) e Diamantino Raposinho (Livre).