O candidato do Livre à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Tiago Camacho, disse esta terça-feira que são necessários mais 200 funcionários no departamento de ambiente da autarquia e considerou que deve haver mais investimento em ecopontos.

“Sabemos que a Madeira e o Funchal têm tido uma enorme procura por parte de turistas e daí a produção de lixo tem sido maior”, alertou, sublinhando que, em breve, os dados apontarão para a necessidade de contratar mais funcionários para as operações de recolha de resíduos.

Tiago Camacho falava numa ação de campanha junto à Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos dos Viveiros.

“As pessoas [trabalhadores] estão a fazer um bom trabalho para o que têm, estão a ser sobrecarregadas, muitos destes funcionários infelizmente ganham o ordenado mínimo e o ordenado mínimo no nosso país não serve para nada”, afirmou.

O cabeça de lista do Livre disse que o departamento de ambiente da Câmara Municipal do Funchal, apesar de ter passado de 445 funcionários em 2010 para 350 atualmente, está a fazer um “bom trabalho”, mas realçou que os trabalhadores devem ser “mais valorizados”.

“O trabalho do funcionário público e destas entidades públicas tem de ser o servir a população sem burocracia e com valorização dos postos de trabalho”, disse, apontando que, no caso do ambiente, a Câmara Municipal deve ainda fazer um “maior investimento” em ecopontos e materiais que incentivem a população à reciclagem e à separação de resíduos.

Tiago Camacho apelou também à participação ativa dos cidadãos na proteção do meio ambiente, sublinhando que “o nosso planeta está a pedir por socorro”.

A valorização dos salários dos funcionários da recolha e tratamento de resíduos é o primeiro ponto do manifesto da candidatura do Livre à Câmara do Funchal, no qual destaca também a necessidade de se proceder a uma revisão do sistema de recolha de resíduos.

Na corrida eleitoral de domingo no Funchal concorrem o atual presidente, Miguel Silva Gouveia (coligação Confiança — PS/BE/PAN/MPT/PDR), Pedro Calado (coligação Funchal Sempre à Frente — PSD/CDS-PP), Edgar Silva (Coligação Democrática Unitária — PCP/PEV), Bruno Berenguer (JPP), Raquel Coelho (PTP), Duarte Gouveia (Iniciativa Liberal), Tiago Camacho (Livre), Miguel Castro (Chega) e Américo Silva Dias (PPM).

O atual executivo camarário é composto por seis elementos da coligação Confiança (PS/BE/MPT/PDR e Nós, Cidadãos!), quatro do PSD e um do CDS-PP.