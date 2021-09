A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, defendeu, esta terça-feira, uma maior aposta no capital humano, obtido do Ensino Superior, para uma administração mais qualificada.

Estou absolutamente convencida de que o trabalho conjunto com os estabelecimentos de ensino superior — espaços por excelência de construção de conhecimento e de geração de massa crítica — será a base da administração pública mais qualificada que queremos promover, apostando no capital humano e nas competências como um dos eixos centrais deste Governo e no INA como motor dessa transformação”, afirmou a ministra.

Alexandra Leitão participou na cerimónia de assinatura de protocolos de cooperação entre o Instituto Nacional de Administração (INA), o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), que decorreu na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa.

A assinatura destes protocolos traduz-se na cooperação entre o INA e as instituições do ensino superior (públicas ou privadas) que incluam na sua missão o desenvolvimento, a transmissão e a difusão do conhecimento nos domínios da administração pública, da gestão pública e das políticas públicas.

No discurso de encerramento da cerimónia, a ministra sublinhou a importância de se continuar a investir nas pessoas sendo esse o primeiro eixo da Estratégia para a Inovação e Modernização da Administração Pública, “uma visão para a legislatura, mas que perdurará para além dela”, ancorada agora no novo INA.

Segundo um comunicado do Governo, o INA irá agora reestruturar o plano de formação para a administração pública, avaliar as necessidades de formação e qualificação dos dirigentes e quadros técnicos superiores e definir perfis de formação transversais para a administração pública.

A aproximação do INA às universidades e institutos politécnicos pretende ser um reforço da capacitação e formação dos quadros técnicos superiores do Estado.

Os protocolos de colaboração foram assinados entre a presidente da comissão instaladora do Instituto Nacional de Administração, Luísa Neto, o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, António de Sousa Pereira, e o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Pedro Dominguinhos.