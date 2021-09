Se ocasionalmente já deram por vós a googlar “greatest rock’n’roll documentaries ever” às duas da manhã de uma sexta-feira à noite, então é estatisticamente razoável concluir que:

a) a vossa vida social está de rastos (e aqui deixo um abraço solidário);

b) deram com uma menção a “I Am Trying to Break Your Heart”, um filme dedicado à criação de Yankee Hotel Foxtrot, que os Wilco editaram fez 20 anos há dias.

“I Am Trying to Break Your Heart” não é um documentário convencional: raras vezes vimos uma banda desintegrar-se e as relações entre os músicos que a compõem colapsarem de forma tão pungente – Jeff Tweedy vomita ocasionalmente, à conta de enxaquecas punitivas que o levaram à dependência de medicamentos, a insegurança de Jay Bennett manifesta-se a cada frame, os dois (Tweedy, o líder da banda, Bennett, o principal arranjador) andam às turras o filme todo, ao ponto de Tweedy despedir Bennett no fim das gravações e entregar a mistura final dos temas a outro produtor, desgostoso que estava com o excesso de arranjos que Bennett colocara no disco.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

[o trailer de “I Am Trying to Break Your Heart”:]

Numa indústria que tende à mitificação e à romantização é raro encontrar um documentário como “I Am Trying to Break Your Heart”, frontal, honesto e brutal a expor a humanidade falhada dos seus objetos; Yankee Hotel Foxtrot faria dos Wilco estrelas no firmamento indie e semi-estrelas do mainstream – já Jay Bennett morreria na miséria, sem dinheiro para se tratar, enquanto Tweedy teve de lutar contra a dependência de medicamentos. E nunca mais os Wilco foram tão imaginativos, tão imprevisíveis, tão capazes de nos ludibriar três, quatro vezes no intervalo de uma só canção.

Algo de puro, belíssimo, morreu ali, dando lugar a uma banda folk-rock competente, ainda capaz de grandes momentos, mas agarrada ao revivalismo desse mesmo folk-rock, como se os Wilco se houvessem tornado num eco dos anos 70. Mas Yankee Hotel Foxtrot – caramba – é daqueles discos para os quais é preciso inventar novos palavrões de modo a acentuar o espanto que sentimos da primeira vez que o ouvimos, a maravilha que ainda nos assoberba quando lá regressamos.

Vindos de dois discos soberbos (Mermaid Avenue, de 1998, a meias com Billy Bragg, e Summerteeth, de 1999), os Wilco viram-se catapultados, na viragem do século, para um estatuto de semi-estrelas que lhes havia escapado nos dois primeiros discos, A.M. (de 1995) e Being There (de 1996), quando eram uma banda à procura da ligação entre a agressividade do rock e a intimidade da folk.

[“Jesus, Etc.”, do álbum “Yankee Hotel Foxtrot”, aqui ao vivo em 2003:]

Todas as grandes carreiras precisam de um momento de sorte, uma guinada, mas poucas guinadas foram tão inesperadas quanto Mermaid Avenue – Nora Guthrie, a filha de Woody Guthrie (um dos primeiros heróis folk e o pai espiritual do Dylan revivalista da folk política), encontrou uma série de letras escritas pelo pai, que este não chegara a musicar e andou à procura de quem o pudesse fazer, até que a tarefa recaiu numa parelha improvável: Billy Bragg e os Wilco. Se Bragg era já uma figura reconhecida da folk política, os Wilco eram desconhecidos cujas canções não se debatiam propriamente de forma demorada no sistema de segurança social ou na guerra.

Mermaid Avenue foi a mais improvável das vitórias – um disco com música escrita por um autor e uma banda, com letras de um herói folk morto, um disco de folk-rock que vendeu mais de um quarto de milhão de unidades numa altura em que as tabelas de vendas eram dominadas pelas Britneys deste mundo. Mas a vitória não foi só comercial: o que fazia elevava Mermaid Avenue à grandeza era uma impressionante quantidade de soluções melódicas que até aí fora alheia tanto a Bragg como aos Wilco.

A razão desta nova capacidade melódica não é propriamente um segredo: Jay Bennett, que entrara para os Wilco depois de A.M., estava cada vez mais confiante enquanto co-adjuvante de Jeff Tweedy, criando linhas melódicas de teclados (pianos, wurlitzers, hammonds), guitarras, harmónicas, e produzindo as canções por camadas, com uma atenção ao detalhe por vezes quase paranoica. Não pela primeira vez na sua carreira – e certamente não pela última – a vontade de Bennett levar à sua avante criou problemas: Bragg rejeitou as produções de Bennett (por uma vez Bennett queria uma produção mais seca), as partes não conseguiram combinar uma digressão para promover o disco e ainda houve disputas em termos de royalties; apesar de tudo isto, Mermaid Avenue é um tremendo disco – e mais tarde houve um segundo tomo, menos feliz, e ainda um terceiro, que basicamente reunia tudo o que Bragg e os Wilco haviam deixado na gaveta.