Um recluso italiano disparou contra outros prisioneiros através das grades da celas com uma arma que se acredita ter sido contrabandeada através de um drone.

O homem de 28 anos, que tem ligações com a máfia napolitana, disparou três vezes no domingo contra prisioneiros com quem tinha discutido, mas não os feriu, disse Donato Capece, secretário-geral do sindicato da prisão Sappe, de acordo com a Agence France-Presse.

O homem teve permissão para sair da cela para tomar banho e, assim que a porta foi aberta, apontou a arma a um guarda, forçando-o a entregar as chaves das outras celas, disse Capece.

Incapaz de abrir as celas dos outros reclusos, o homem acabou por disparar através das grades, sem atingir ninguém.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois, usou um telemóvel ilegal para ligar para o seu advogado, que o aconselhou a entregar sua arma às autoridades na prisão de alta segurança, localizada a cerca de 100 quilómetros a sudeste da capital, Roma.

“Presumimos que a arma chegou por um drone”, disse Capece.

O incidente foi o último de uma série que levantou preocupações sobre a má gestão das sobrelotadas prisões italianas.

O país tem as prisões mais lotadas da União Europeia, com 120 presos por 100 lugares, em comparação com 115 em França e 70,8 em Espanha, de acordo com um relatório do Conselho da Europa de 2020, citou a Agence France-Presse.

As prisões da Itália foram submetidas a um intenso escrutínio em junho, quando surgiram imagens de guardas de uma prisão a espancar detidos com cassetetes.

O sindicato dos guardas prisionais de Uipla pediu ao governo que criasse uma unidade de crise após o incidente, dizendo que o sistema penitenciário estava “fora de controlo”.