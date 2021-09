O candidato do Sempre – Movimento Independente à Câmara de Castelo Branco defendeu esta terça-feira a construção de um multiusos, para eventos internacionais e nacionais,na cidade e um centro de empresas inovadoras e outro ligado à moda, em Alcains.

“O Sempre tem estado a fazer uma campanha pela positiva. Lamenta a campanha negra com a qual temos sido atacados. Temos sentido na rua, muito apoio porque as pessoas percebem que nós não andamos a prometer castelos no ar nem ilusões e temos um verdadeiro programa”, afirmou Luís Correia no final de mais uma ação de campanha em Castelo Branco.

O candidato independente voltou a realçar que tem um “verdadeiro programa” e uma “verdadeira estratégia de desenvolvimento” para o concelho, que interliga todas as políticas e que assenta muito na área económica.

“Consideramos que esta é fundamental e vai continuar a ser a nossa aposta. Só assim podemos criar empregos, fixar pessoas através da criação de empregos, o que temos mostrado ser capazes”, frisou.

Luís Correia promete que os investimentos que vai fazer vão passar por alargar a área de intervenção económica, na perspetiva da coesão territorial.

“Vamos fazer um centro de criatividade para a moda em Alcains, numa perspetiva do aproveitamento das mais-valias existentes na vila e criar ali um centro de empresas inovadoras. São duas vertentes que queremos concretizar em Alcains, na perspetiva do reforço da política económica para o desenvolvimento do concelho de Castelo Branco, nunca esquecendo a qualidade de vida”, sublinhou.

Adiantou ainda que em Castelo Branco, caso vença as eleições de domingo, vai continuar com uma “aposta forte na economia” e fechar o trabalho que já havia iniciado de transformação numa cidade verde, “ligada à sustentabilidade e ao combate às alterações climáticas”.

A construção de um pavilhão multiusos em Castelo Branco é outra das “fortes” apostas que o Sempre quer concretizar.

“Uma grande obra que consideramos importantíssima para a realização de grandes eventos, numa perspetiva de promover Castelo Branco, é a construção de um multiusos. Consideramos que Castelo Branco necessita e tem condições para dar esse salto, para ter um multiusos e para trazer grandes eventos de nível nacional e internacional, desenvolvendo o turismo”, sustentou.

Luís Correia entende que tem uma equipa experiente e com provas dadas.

“Considerando a força do nosso programa e a experiência das nossas equipas nas freguesias, Câmara e Assembleia Municipal, temos as melhores condições para concretizar uma estratégia e um programa de desenvolvimento para Castelo Branco”, vincou.

O candidato independente disse ainda que “nunca entraremos numa perspetiva de vender ilusões (…). Estamos a incomodar os partidos, porque na verdade temos sido sujeitos a uma campanha negra”, concluiu.

Na corrida à presidência da autarquia estão Leopoldo Rodrigues (PS), João Belém (PSD/CDS/PPM), Rui Paulo Sousa (Chega), Luís Correia (MI — Sempre — Movimento Independente), Rui Amaro Alves (MPT — Partido da Terra), Felicidade Alves (CDU) e Margarida Paredes (BE).