O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou esta quarta-feira que o Funchal está “entregue a um bando de mentirosos”, a cidade está “um chiqueiro” e defendeu ser tempo de “parar com a decadência” provocada nos últimos oito anos.

“A cidade está entregue a um bando de mentirosos, que prometeu e não cumpriu. Hoje a cidade está um chiqueiro, mal-arranjada e em decadência económica”, disse Miguel Albuquerque num comício da campanha das eleições Autárquicas do próximo domingo realizado no bairro social da Nazaré, na freguesia de São Martinho, da coligação PSD/CDS.

“Caloteiros”, “incompetentes”, “mentirosos”, “aldrabões” foram alguns dos adjetivos que Migue Albuquerque aplicou à atual vereação municipal da coligação Confiança (PS, BE, PDR MPT e Nós, Cidadãos!), liderada por Miguel Silva Gouveia, na Câmara do Funchal perante uma multidão com centenas de pessoas, entre as quais vários elementos do executivo madeirense.

“Nos próximos anos temos montes de investimentos para fazer na Madeira“, afirmou, complementando ser “fundamental ter uma câmara que saiba trabalhar” com o Governo Regional.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por seu turno, o candidato da coligação PSD/CDS à Câmara do Funchal, Pedro Calado, também teceu duras críticas ao seu principal adversário, Miguel Silva Gouveia.

No seu discurso, Calado classificou de “vergonha” que a equipa de Miguel Silva Gouveia ande “nos bairros e estabelecimentos a meter medo às pessoas”, afirmando que a coligação PSD/CDS (Funchal Sempre à Frente) “vai acabar com os apoios sociais”.

O candidato social-democrata assegurou que, se vencer as eleições, vai fazer uma forte aposta nas políticas e apoios sociais, mas desenvolvendo “uma redistribuição mais correta” dessas ajudas, reforçando-a para os mais idosos e os que realmente necessitam.

O candidato prometeu, entre outras medidas, manter o apoio aos medicamentos, anunciou um seguro de teleconsulta gratuito, uma aposta na saúde oral, compra de óculos para as crianças e, “com a ajuda do Governo Regional, estabelecer contactos com as entidades patronais de todas as áreas para elevar os ordenados de quem trabalha”.

Ainda acusou Miguel Silva Gouveia de “andar a hipotecar todo o património” do município, nomeadamente o quartel dos bombeiros Sapadores, o “edifício secular” do tribunal judicial e a Estação de Biologia Marítima, “para pagar as dívidas” da Câmara, sustentando que “é fácil reduzir dívida e entregar o dinheiro da Câmara aos bancos”.

Pedro Calado salientou que não vai “comprar a população, mas ajudar com trabalho e dignidade”, concluindo que o seu objetivo é “melhorar a cidade e dignificar o povo”.

Os candidatos à Câmara do Funchal são Miguel Silva Gouveia, pela coligação Confiança (PS/BE/PAN/MPT/PDR), Pedro Calado (PSD/CDS-PP), Edgar Silva (CDU, coligação que integra o PCP e o PEV), Bruno Berenguer (JPP), Raquel Coelho (PTP), Duarte Gouveia (Iniciativa Liberal), Tiago Camacho (Livre), Miguel Castro (Chega) e Américo Silva Dias (PPM).

O atual executivo camarário é composto por seis elementos da coligação Confiança (PS, BE, MPT, PDR e Nós, Cidadãos!), quatro do PSD e um do CDS-PP.