A Associação Internacional dos Lusodescendentes, com sede em Lisboa, vai abrir na quinta-feira a primeira delegação em França, onde se localiza a maior comunidade portuguesa no mundo, tendo previstas mais aberturas noutros países até final de 2021.

“Queremos servir de ponte para as diferentes comunidades portuguesas nos vários países. […] Temos portugueses em todos os cantos, mas não há um espírito de cidadão do Mundo. Não tiramos proveito da nossa presença no Mundo e não interagimos entre comunidades e queremos facilitar esse contacto e mobilidade”, disse Philippe Fernandes, presidente da associação, em declarações à agência Lusa.

A Associação Internacional dos Lusodescendentes (AILD) foi criada no início de 2020 e tem entre os seus fundadores lusodescendentes das principais comunidades portuguesas pelo mundo, editando mensalmente uma revista virtual, a revista “Descendências”.

De forma a avançar com a conceptualização desta associação, a organização que está sediada em Lisboa, vai lançar agora diversas delegações para criar o espírito de rede que preconiza, terminando com o “espírito de capela” que tem existido até agora, segundo a AILD.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O que não falta são associações portuguesas pelo mundo, há imensas, mas normalmente são geridas pela primeira vaga de emigração, se calhar a terceira geração já não vai tomar conta dessas associações. E os portugueses têm um pouco um espírito de capela, enquanto se devia alargar horizontes”, defendeu Philippe Fernandes.

A abertura da primeira delegação vai acontecer no Consulado Geral de Paris e, até ao final do ano, a associação promete abrir pelo menos uma delegação por mês em diferentes países onde existem grandes comunidades portuguesas.