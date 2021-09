O cabeça de lista do Chega à Câmara de Faro disse esta terça-feira que as sondagens dão praticamente como garantida a sua eleição, “podendo mesmo” o partido eleger três vereadores para a autarquia do Algarve.

“Pelas sondagens que me vão chegando praticamente estarei eleito, mas não quero afirmar, não vá isto dar para o torto. À partida estamos a caminho do segundo vereador e vou tentar chegar ao terceiro”, afirmou à Lusa Custódio Guerreiro.

O candidato disse, contudo, desconhecer a origem das sondagens que apontam para a sua eleição: “São sondagens que me fizeram chegar que dão 13,5% para o Chega, 32% para o PS e entre os 35% e os 38% para o PSD”.

Custódio Guerreiro acrescentou que, caso seja eleito, terá “preferência em aliar-se e trabalhar com o PSD, um partido de direita” ao qual esteve filiado, mas, ressalvou que “todos os partidos são importantes na política”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Nós estamos numa onda em que o Chega está a crescer dia para dia e vamos transformar num tsunami para limpar a esquerda daqui para fora, porque está a afundar o país”, salientou.

Custódio Guerreiro disse ainda que, caso seja eleito, os farenses “podem esperar muita dedicação, apontando como prioridades, a construção de habitação para os mais necessitados e a aposta na atratividade de empresas, para dinamizar a economia”.

“As coisas têm de mudar, tem de haver uma alavanca e um ponto de viragem e ir ao encontro das pessoas que são o mais importante, bem como das empresas que são quem cria postos de trabalho”, apontou.

O candidato defendeu também a criação de infraestruturas para dinamizar o setor económico, como um parque para autocaravanas, melhoramentos no trânsito e nos transportes fluviais de e para a Ria Formosa.

O cabeça de lista do Chega tem como adversários na corrida à presidência da capital algarvia o ‘repetente’ Rogério Bacalhau (PSD/CDS-PP/IL/MPT(PPM – que se candidata a um terceiro e último mandato), o antigo vereador socialista João Marques, Aníbal Coutinho (BE), Catarina Marques (CDU) e Elza Cunha (PAN).

Nas eleições de 2017, a coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM obteve 43,94% dos votos, alcançando maioria absoluta no executivo, com cinco vereadores. O PS obteve 38,06% dos votos (restantes quatro vereadores) e a CDU, com 7,38%, perdeu o vereador que tinha assegurado em 2013.

As eleições autárquicas realizam-se no domingo.