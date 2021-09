O candidato do Partido da Terra (MPT) à Câmara de Castelo Branco, Rui Amaro Alves, desafiou esta quarta-feira publicamente o primeiro-ministro a antecipar o IC31 e prometeu que o município ajudará com um milhão de euros por cada ano a menos.

Em declarações à agência Lusa, Rui Amaro Alves lembrou a importância que o IC31 tem para a região por permitir a ligação a Espanha, entre a A23 em Alcains, Castelo Branco, e a fronteira nas Termas de Monfortinho, Idanha-a-Nova, frisando que é fundamental que esta obra seja concretizada o mais rapidamente possível.

Nesse sentido e aproveitando que António Costa estará esta quarta-feira em Castelo Branco, na qualidade de secretário-geral do PS, Rui Amaro Alves apresentou publicamente a proposta que tem para que o IC31 possa ser uma realidade mais cedo do que o previsto, prometendo ainda que, se for eleito, a autarquia local ajudará financeiramente.

“Dos mais de 100 milhões de euros que a Câmara Municipal de Castelo Branco tem em depósitos no banco, nós vamos oferecer um milhão de euros por cada ano que ele [primeiro-ministro] antecipe o IC31”, disse.

O candidato apontou que o projeto já foi considerado “prioritário” pelo Conselho Regional do Centro, que já teve um Estudo de Impacto Ambiental, mas que, ainda assim, o início da obra no Plano Nacional de Investimentos só está previsto para 2025/2026, o que considerou “manifestamente tarde”.

“Ou se faz o mais rápido possível ou, então, depois não haverá tráfego que justifique a construção do IC31”, disse.

Para Rui Amaro Alves é preciso pôr esta via em marcha “imediatamente”, dado que “encurtará a distância entre o Litoral e Madrid” e terá um “efeito multiplicador” na região.

Além disso, Rui Amaro Alves também tem uma proposta para voltar a dar vida ao Colégio de S. Fiel, propriedade do Governo na freguesia do Louriçal do Campo, que está atualmente ao abandono.

“Queremos que o Governo nos ceda aquele espaço a um preço simbólico para que depois possamos investir no turismo e faremos um projeto muito interessante para que possa ser posto ao serviço das nossas populações”, detalhou.

Segundo acrescentou, o espaço tem enormes potencialidades e, depois de recuperado, poderá acolher vários tipos de projetos, desde a dinamização de programas de estágios para equipas desportivas, à realização de provas internacionais, até ao turismo de natureza.

Em Castelo Branco, nas eleições de 2017, o PS conquistou cinco mandatos, enquanto o PSD elegeu dois vereadores.

Na corrida à presidência da Câmara de Castelo Branco estão Leopoldo Rodrigues (PS), João Belém (PSD/CDS/PPM), Rui Paulo Sousa (Chega), Luís Correia (MI — Sempre — Movimento Independente), Rui Amaro Alves (MPT — Partido da Terra), Felicidade Alves (CDU) e Margarida Paredes (BE).