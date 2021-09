O candidato do PS à presidência da Câmara de Évora, José Calixto, apelou esta terça-feira ao “voto útil” na sua candidatura nas próximas autárquicas, por considerar que os socialistas são a única alternativa à atual gestão CDU do município.

“Iremos apelar no voto útil e à consciência de todos de que existem duas alternativas nestas eleições”, afirmou o cabeça de lista do PS, num comício, com o líder do partido, António Costa, na Praça do Giraldo, considerada a sala de visitas da cidade.

Segundo José Calixto, nas eleições de domingo, os eleitores deste concelho vão escolher entre “a continuidade do marasmo de uma gestão comunista cheia de preconceitos e dogmas” e uma gestão do PS que pretende “valorizar Évora”.

Numa intervenção que antecedeu a de António Costa, o candidato socialista disse sentir que “Évora quer mudar”, pois o concelho “perdeu poder de compra, perdeu jovens e o orgulho do património infinito que tem no mais importante centro histórico do país”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“É a luta contra esse estado de estagnação e de retrocesso que a gestão comunista tem transmitido a este concelho nos últimos oito anos que nos dá motivação para, no dia seguinte às eleições, se necessário, começar a trabalhar arduamente”, sublinhou.

Acusando a gestão CDU de “passar ao lado dos fundos comunitários”, Calixto prometeu captar “grandes projetos” para a cidade, com apoio de verbas de Bruxelas, para tornar Évora “um dos melhores concelhos para viver em Portugal”.

O candidato argumentou que existem escolas no concelho de Évora que se encontram “num estado indigno”, frisando que “não foram aproveitados” os fundos do programa operacional regional e as contribuições do Governo para a realização de obras.

“Não há forma de levarmos para frente um concelho se tivermos, constantemente, a passar culpas para o poder central e isso é o que tem acontecido em Évora, até com a devolução de competências e com o desleixar do parque escolar”, vincou.

O cabeça de lista do PS acusou ainda a gestão CDU da Câmara de Évora de colocar o município como “concorrente de todos os agentes culturais”, com “um programador próprio, que tem uma agenda própria e que não respeita os agentes culturais” do concelho.

Na sua intervenção, José Calixto indicou que o novo Hospital Central do Alentejo, que vai “nascer” em Évora, “já está em obras” e prometeu “trabalhar desde o primeiro momento” no projeto de um centro de congressos para a cidade.

Além de José Calixto, nestas eleições, estão na corrida à Câmara de Évora o presidente do município, Carlos Pinto de Sá (CDU – PCP/PEV), Henrique Sim-Sim (PSD/CDS-PP/MPT/PPM), Raul Rasga (BE), Florbela Fernandes (coligação formada por Nós, Cidadãos!/RIR) e Carlos Magno Magalhães (Chega).