A Coligação Democrática Unitária (CDU) quer reconquistar um lugar na vereação na Câmara de Gaia para ser uma “voz reivindicativa” dos direitos dos trabalhadores e de toda população, referiu esta quarta-feira a cabeça de lista à autarquia, Diana Ferreira.

“A vida tem demonstrado que todas as vezes que a CDU esteve na vereação da Câmara Municipal de Gaia ganharam os trabalhadores do concelho e ganhou a população de Gaia que viu as suas condições de vida melhoradas”, apontou a candidata à presidência daquela autarquia do distrito do Porto, nas eleições de 26 de setembro.

Sem lugar de vereação desde 2009, a CDU pretende “reconquistar esse mesmo lugar” e ser “uma voz reivindicativa nos direitos dos trabalhadores mas também na defesa de um conjunto de direitos da população de Gaia”.

Diana Ferreira falava à Lusa durante mais um dia de campanha, que contou com uma reunião com o Centro de Saúde de Canelas, o contacto com a população de Canelas, Gulpilhares e Vilar de Andorinho e ainda o contacto com trabalhadores de várias empresas do concelho como a Parfois, Cabelte ou RTE.

Para a candidata da CDU, a autarquia “pode e deve assumir” posições públicas no que diz respeito aos trabalhadores do setor privado “no sentido de denunciar situações de precariedade, de combater situações de desemprego e de exigir por parte das entidades empregadoras do concelho o cumprimento dos direitos laborais”.

E lembrou que a CDU defende “o aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros mas também a valorização dos direitos dos trabalhadores do concelho”.

Sobre os trabalhadores municipais, Diana Ferreira apontou que a Câmara tem “naturalmente uma ação direta” e pode “tomar medidas de combate à precariedade em situações que persistem vínculos precários”, como nos trabalhadores contratados para as AEC [atividades de enriquecimento curricular].

Mas também na integração, com vínculo efeito, dos trabalhadores que “possam estar a exercer funções permanentes”, insistindo ainda na aplicação do suplemento de perigosidade e insalubridade, que ainda “não é uma realidade em Gaia”.

Diana Ferreira apontou na área da mobilidade a luta por “transportes públicos de qualidade e com horários que sirvam também as necessidades” da população.

E ainda, na defesa do ambiente, no direito de usufruto da natureza, na valorização do movimento associativo, ou seja, em várias dimensões que fazem parte da vida dos trabalhadores e da população de Gaia.

“Nenhuma delas está esquecida e que terá da parte da CDU, além de denúncia de problemas, soluções justas para resolver esses mesmos problemas”, garantiu.

São cabeça de lista à Câmara de Vila Nova de Gaia o atual presidente Eduardo Vítor Rodrigues (PS), Vítor Marques (coligação Movimento por Gaia — MPT/PDR), Diana Ferreira (CDU), Renato Soeiro (BE), Alcides Couto (Chega), Cancela Moura (PSD/CDS-PP/PPM), Nuno Gomes de Oliveira (PAN), Orlando Monteiro da Silva (Iniciativa Liberal) e Ana Poças (Livre).