Um conselheiro de alto nível do Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky foi alvo de disparos, enquanto seguia viagem no seu carro em Kiev, esta quarta-feira, noticiou o New York Times. De acordo com as autoridades ucranianas, terá sido uma tentativa de homicídio. Serhiy Shefir não sofreu quaisquer ferimentos, mas o condutor do automóvel em que seguia foi ferido, tendo sido encaminhado para o hospital.

A procuradora-geral da Ucrânia, Irina Venediktova, afirmou que o carro onde Shefir seguia foi atingido por 10 tiros de uma arma de fogo automática. De acordo com a mesma fonte, não foi possível identificar possíveis suspeitos. Venediktova partilhou uma fotografia do veículo na sua página do Facebook, e de acordo com o Kyiv Post, lançou uma investigação, denominada “Siren”, para encontrar os autores do ataque.

Я підтверджую факт – дійсно невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри в них, судячи з усього, були… Posted by Ірина Венедіктова on Wednesday, September 22, 2021

Serhiy Shefir é considerado o principal conselheiro de Volodymyr Zelensky. Os dois trabalharam juntos na estação televisiva ucraniana Kvartal-95, antes do início da carreira política de Zelensky.