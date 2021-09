Em atualização

O fluxo de lava, resultado da erupção do vulcão Cumbre Vieja, já obrigou à retirada de cerca de 6.000 pessoas, destruiu quase 200 casas e afetou mais de 100 hectares da ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias.

Entre as fissuras por onde é projetada a lava e o mar, a oeste, distam cerca de cinco quilómetros. A lava que escorre pelo flanco do vulcão desde domingo destrói tudo o que encontra no caminho.

Esta quarta-feira, os habitantes de Todoque, no caminho da lava, tiveram oportunidade de retirar os bens essenciais antes que a lava engula o município, noticiou o jornal El País.