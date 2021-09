A GNR deteve no Algarve dois homens procurados pelas autoridades alemãs e espanholas, por burla, falsificação e contrafação, no primeiro caso, e burla, no segundo, foi anunciado esta quarta-feira.

Uma das detenções ocorreu no Carvoeiro, no concelho de Lagoa, distrito de Faro, depois de o homem procurado pelas autoridades judiciais alemãs se ter envolvido num acidente de viação, adianta aquela força em comunicado.

Segundo a GNR, o acidente possibilitou aos militares que tomaram conta da ocorrência a identificação do homem, de 44 anos, procurado na Alemanha por burla, falsificação e contrafação.

O outro homem, de 31 anos, foi detido em Armação de Pêra, no concelho de Silves, no cumprimento de um mandado de detenção emitido em Espanha, refere a mesma nota.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“No decorrer de um acidente de viação, os militares da Guarda, ao identificaram os intervenientes, apuraram que o homem interveniente, de 44 anos, possuía mandado de detenção europeu pendente por crimes de burla, falsificação e contrafação, praticados na Alemanha”, esclareceu a corporação.

A GNR adiantou também que os militares do posto territorial de Armação de Pêra detiveram o segundo homem “em cumprimento de mandado de detenção europeu, por crimes de burla praticados em Espanha“.

Este último detido ingressou no Estabelecimento Prisional de Olhão, onde ficará a aguardar que seja “entregue às autoridades espanholas”.

Já o homem sobre o qual pendia um mandado de detenção emitido pela Alemanha vai ainda ser presente, na quinta-feira, ao tribunal competente, em Évora, para aplicação de medidas de coação, concluiu.