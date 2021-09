O candidato à presidência da Câmara de Leiria pela coligação “Leiria pode Mais” (CDS-PP/MPT), Fábio Seguro Joaquim, defendeu esta quarta-feira a elaboração de um plano municipal para o turismo e alertou que o concelho pode ficar para trás neste setor.

“Necessitamos de fazer um plano municipal para o turismo. Como sabemos, existem muitos rankings relativamente à qualidade de vida em Leiria, mas se formos a ver a colocação de Leiria em termos daquilo que é a captação de turistas, estadias, estamos muito abaixo daquilo que seria exigível a uma capital de distrito”, afirmou à agência Lusa Fábio Seguro Joaquim.

O cabeça de lista esteve na Feira dos 22, em Outeiro da Fonte, na União das Freguesias de Monte Real e Carvide, onde comerciantes lhe pediram “mais apoios para as freguesias” e que olhe para as necessidades destes empresários, porque querem “trabalhar e sobreviver”.

Ainda no âmbito do turismo, Fábio Seguro Joaquim defendeu a necessidade de fomentar “a marca ‘Leiria’ como um todo, não pequenas marcas diversificadas como se está a tentar implementar” no município, “mas, obviamente, oferecer e vender aquilo que é Leiria”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Referindo as vantagens da proximidade do Santuário de Fátima, visitado por milhões de pessoas anualmente, Fábio Seguro Joaquim, presidente da concelhia de Leiria do CDS-PP, adiantou que é preciso “implementar medidas para que Leiria possa captar mais e melhores visitantes”.

Por outro lado, destacou a importância de “afirmar Leiria do ponto de vista nacional e internacional”, lembrando que “Leiria como capital de distrito não tem uma agência de captação de investimento ou de promoção turística (…) como todas as principais capitais de distrito têm”, o que a coligação designa de “Leiria Investe” no programa eleitoral.

“Ou Leiria se afirma e tenta captar esses turistas e esse investimento ou alguém o fará e nós ficaremos para trás”, avisou Fábio Seguro Joaquim.

Sobre Monte Real, cujo turismo termal deu, no passado, pujança à vila, o cabeça de lista da coligação “Leiria pode Mais” disse que a situação desta união de freguesias, que “já foi uma referência”, o “entristece profundamente”.

“É um caso muito paradigmático, é uma freguesia que já teve uma pujança económica muito grande no passado e que hoje em dia [esta quarta-feira] está esquecida”, considerou.

Acreditando que “pode vir a ser uma das principais freguesias de Leiria, tendo em conta a Base Aérea de Monte Real e a abertura ao tráfego civil” desta, Fábio Seguro Joaquim apontou, também, a requalificação da Linha ferroviária do Oeste.

“É necessário ter a capacidade de exigir aquilo que são infraestruturas estruturantes”, como a requalificação desta linha, “para que esta freguesia possa voltar a ter o destaque que merece”, acrescentou.

São também candidatos à Câmara de Leiria o socialista Gonçalo Lopes (que sucedeu em agosto de 2019 a Raul Castro), Álvaro Madureira (PSD), Luís Paulo Fernandes (Chega), Marcos Ramos (Iniciativa Liberal), Pedro Machado (PAN), Luís Miguel Silva (BE), Sérgio Silva (CDU) e Filipe Honório (Livre).