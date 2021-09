Agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA dispersaram agressivamente migrantes haitianos que se reuniam na cidade Del Rio, no Texas, na fronteira com o México. Gritaram, chicotearam, agrediram, e utilizaram os cavalos como arma contra este grupo de pessoas.

Vídeos feitos e partilhados pela Reuters mostram os polícias, a cavalo, a utilizar táticas agressivas ao confrontar os migrantes para impedir que eles entrassem nos Estados Unidos. Algumas pessoas foram cercadas para não poderem sair da água, outras foram chicoteadas para recuarem e é também possível ver uma criança a ser atingida por um cavalo.

The White House condemned the use of a whip-like cord against Haitian migrants near a riverside camp in Texas. Reuters witnesses saw a U.S. border guard on horseback unfurling a cord resembling a lariat, which he swung near a migrant's face https://t.co/pma6y9RJVq pic.twitter.com/KMSGGJPEx2

A vice-presidente norte-americana Kamala Harris já condenou o sucedido. “As imagens que vi daqueles indivíduos a cavalo, a tratar seres humanos daquela forma, foram horríveis. Apoio totalmente uma investigação completa sobre o que está exatamente a acontecer na zona.”

Citada pela CNN, Kamala acrescentou que “ninguém deve ser tratado desta maneira”, que está profundamente preocupada com o que possa vir a suceder se a zona não for controlada e que já falou com o secretário do Departamento de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas sobre o caso.

DHS to investigate "extremely troubling" video of horse-mounted border agents chasing Haitian migrants near Del Rio, Texas: https://t.co/L5JgnKyPVH pic.twitter.com/HAwBTWV9EQ

Este último diz também ter ficado horrorizado com o que viu. “Vou deixar a investigação seguir o seu curso. Mas as imagens que observei perturbaram-me profundamente. Desafiam todos os valores que procuramos incutir no nosso povo.”

“Não toleramos, nem toleraremos nenhum maltrato a nenhum migrante. As ações que estamos a tomar são rápidas e fortes e tomaremos outras medidas conforme os factos aduzidos na investigação assim o exigirem”, acrescentou.

Caribbean country and faced criticism for using horse patrols to stop them from entering the town.

These are some photos of Haitian migrants at the Mexico-Texas border. Read more at: https://t.co/MS9Qkbmhkz pic.twitter.com/4KtuKyq7CO

— PIX11 News (@PIX11News) September 21, 2021