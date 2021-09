O candidato independente à presidência da Câmara Municipal de Matosinhos António Parada quer reabilitar “por completo” a rua comercial Brito Capelo através da instalação de serviços municipais e atração de “grandes marcas”, dando-lhe “nova vida”.

Durante uma arruada pela rua Brito Capelo, o líder do Movimento “António Parada SIM” disse que esta “está completamente abandonada”, o que reflete a imagem de Matosinhos, no distrito do Porto.

Para a dinamizar economicamente, António Parada quer ali instalar serviços municipais, o que significa mais pessoas e mais movimento.

Além disso, o independente defende a instalação de “grandes marcas” naquela artéria, que é conhecida como sendo a zona comercial de Matosinhos e que é percorrida por uma linha de metro.

“Era uma artéria comercial que tinha uma imagem para além de Matosinhos, era uma grande referência do comércio tradicional e deixou de o ser porque Matosinhos está completamente ajoelhado perante o país”, afirmou aos jornalistas, durante uma arruada pela rua.

Com a sede de candidatura instalada na rua Brito Capelo, António Parada considerou que o que ali se passa é uma “coisa dramática” porque existem cerca de 50 lojas abandonadas.

E, depois, há um certo “efeito dominó” onde o fecho de uma loja leva ao fecho de outra e, assim, sucessivamente, entendeu.

Além do “abandono” a que a rua está sujeita, o candidato independente à presidência da câmara, atualmente liderada pela socialista Luísa Salgueiro, apontou a falta de estacionamento como outro dos problemas.

E esta carência, acrescentou, também afasta as pessoas para as grandes superfícies comerciais.

Enquanto cumprimentava os comerciantes e distribuía panfletos, António Parada pedia “um voto de confiança” na sua candidatura.

“A câmara abandonou por completo o comercio local, por isso, peço a vossa confiança para que esta rua seja reabilitada e volte a ser uma rua que orgulhe Matosinhos”, ia dizendo.

Questionado sobre o que será ter um bom resultado, o independente foi perentório em dizer que é ter “a confiança do maior número possível de matosinhenses”.

Acreditando “no voto de confiança” da população, o cabeça-de-lista do movimento independente António Parada SIM acredita que Matosinhos vai ser “uma surpresa nacional” perante o apoio que sente nas ruas.

São candidatos à presidência da Câmara Municipal de Matosinhos nas eleições de domingo a atual presidente, Luísa Salgueiro (PS), José Pedro Rodrigues (CDU – coligação PCP/PEV), Bruno Pereira (coligação PSD/CDS-PP), Carla Silva (BE), Nuno Pires (PAN), Humberto Silva (Iniciativa Liberal), Israel Pontes (Chega), Joaquim Jorge (independente) e António Parada (independente).