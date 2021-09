Juiz Carlos Alexandre recusou levantar as cauções impostas a Ricardo Salgado e devolver os valores apreendidos, noticiou o Correio da Manhã. A decisão está em linha com a posição do Ministério Público.

O pedido de devolução das cauções referentes aos processos BES e Monte Branco tinha sido feito pelos advogados de Ricardo Salgado, mas foi rejeitado pelo juiz.

Em causa estão três milhões de euros em cauções e 10,7 milhões de euros em contas bancárias na Suíça e outros bens.

O Ministério Público considera que se mantém o risco de perturbação do processo e que a devolução dos valores apreendidos “revelaria uma total desconsideração pelas vítimas do crime”. Os advogados de Salgado defendem que com a verba desbloqueada os “lesados do GES poderão receber imediatamente essa quantia na massa falida do grupo”.