A Microsoft revelou esta quarta-feira novos computadores da linha Surface, um rato de resina feita “a partir de 20% de plástico reciclado dos oceanos” e um pacote de acessórios para ajudar quem tem problemas de mobilidade ou visão a usar os portáteis da marca.

A grande novidade do evento transmitido online foram os novos computadores da linha Surface, nome dado aos principais computadores portáteis da tecnológica norte-americana. Ao todo, foram apresentados quatro novos modelos: o Surface Go 3, o Surface Laptop Studio, o Surface Pro 8, e o o Surface Pro X. A Microsoft também apresentou o Surface Duo 2, o telemóvel com dois ecrãs da empresa. Contudo, este não estará disponível em Portugal.

O Surface Go 3, a nova edição do Go com um ecrã tátil de 10,5 polegadas que vem equipada com os processadores Intel Core i3-10100Y ou Pentium Gold 6500Y. Já o Surface Laptop Studio é “uma evolução do Surface Book”, o computador portátil da empresa topo de gama pensado para quem quer tirar o máximo partido da caneta digital Surface Pen. Não faltou também a versão de um dos modelos mais populares, o Pro, com o Surface Pro 8, a última versão do que sido o principal modelo desta linha de produtos que agora tem processadores Intel Core de 11ª geração e um novo design). Por fim, a empresa divulgou também o Surface Pro X, “mais acessível”, mas com menos funcionalidades.

Além dos computadores, a gigante tecnológica norte-americana fundada por Bill Gates divulgou também o “Ocean Plastic Mouse”. Este rato foi feito em parceria com a Sabic, uma empresa que criou “uma resina de alta qualidade feita a partir de 20% de plástico reciclado dos oceanos, recuperado diretamente das suas águas ou recolhido nas suas margens”, diz a Microsoft. O periférico é “amigo do ambiente” e é um símbolo de uma promessa da empresa: em 2030 “ser negativa em termos de emissões de carbono” e “positiva no consumo de água — reabastecendo mais do que consome e não gerar volume de resíduos”.

No mesmo evento, a Microsoft divulgou ainda o Surface Adaptive Kit. Na prática, este é um conjunto de pequenos acessórios — que podem ser pequenos autocolantes e apliques de plásticos para juntar um fio (como é possível ver na imagem) — que tem como propósito facilitar o uso do computadores por quem tem “problemas de visão e/ou mobilidade”. A vantagem do Surface Adaptive Kit é que poderá ser usado não só com a linha Surface — apesar de ter sido pensado para a mesma –, mas também com outros dispositivos.