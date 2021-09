Apesar de ter morrido em abril deste ano, a memória do duque de Edimburgo permanece tão atual que esta quarta-feira à noite, na televisão britânica, estreia um documentário sobre a vida daquele que foi o consorte mais longevo da história. Emitido pela BBC One, a ideia original era celebrar a chegada do príncipe Filipe aos 100 anos, mas a morte do marido da rainha Isabel II implicou alterações. Agora, o novo documentário que conta com a participação de vários membros da família real — mas não de Meghan Markle ou Kate Middleton — revela detalhes que ajudam a compreender o homem que sempre esteve ao lado da monarca: a começar pelo escritório simples e imaculado.

????Described as "rather like the bridge of a ship" for its strict order, the Duke’s desk is seen to be a practical affair with a few touching items carrying memories of his marriage pic.twitter.com/477Tunxgue — Telegraph Royal Family (@TelegraphRoyals) September 21, 2021

O escritório no Palácio de Buckingham foi, efetivamente, o epicentro da vida profissional do duque durante décadas e também o local onde conservou lembranças do casamento com a monarca, escreve o The Telegraph. Descrito como “uma sala muito prática sem enfeites”, a secretária em si é equiparada à ponte de comando de um navio, dado o rigor das coisas, pelo príncipe André, duque de York. E é por lá que se encontra uma moldura dupla com assinatura Fabergé que contém fotos de Jorge VI do Reino Unido e da mulher, um presente dos pais de Isabel II no dia do casamento, em 1947. Também no parapeito da janela é visível uma estátua de bronze da rainha em cima de um cavalo no desfile Trooping the Color, um trabalho da escultora Doris Lexey Margaret Lindner.

In the private secretary’s office, known as the Pine Room, a painting by Alexander Talbot Rice shows the Duke in a carriage driving marathon pic.twitter.com/L88tXpHWVX — Telegraph Royal Family (@TelegraphRoyals) September 21, 2021

As câmaras tiveram ainda acesso à biblioteca do duque e ao escritório particular — e é neste último, denominado “Pine Room”, que é possível avistar um quadro de Alexander Talbot Rice, conhecido retratista da sociedade inglesa, que mostra o duque numa carruagem e em competição, mas destaque também para o modelo da embarcação Bluebottle. Alexandra McCreery, arquivista do duque, assinala que os elementos essenciais num escritório estavam sempre a uma curta distância do príncipe, o que mais uma vez mostra o seu sentido prático. “Era uma forma muito eficiente de trabalhar.”

Mas além do ambiente profissional, há memórias partilhadas pelos netos, que não raras vezes ouviam o avô gritar no escritório a propósito de um novo portátil ou por causa da impressora. “Tenho recordações dele comprar um novo portátil ou uma nova impressora, de estar sentado no escritório e de o ouvir gritar com isso. Não conseguia imprimir ou não conseguia fazer isto… Ele amava tecnologia e amava gadgets, mas era sempre muito divertido vê-lo a tentar descobrir como funcionavam”, comenta Peter Phillips. Já a irmã, Zara Tindall, assegura que os netos tentavam sempre oferecer a Filipe novos gadgets e que muitas vezes, depois de os examinar, este exclamava: “Bem, isto é só estúpido”.

Entre as memórias partilhadas pelos restantes membros da família que participam no documentário há de tudo um pouco, com William a lembrar a partida favorita do avô — que consistia em pedir aos netos que segurassem uma embalagem de mostarda entre as mãos sem a tampa para, depois, apertá-la — ou Carlos a recordar como o pai inventava “jogos tontos”. Já a princesa Ana opta por contar como o duque ensinou os quatro filhos a guiar desde muito cedo, mas também a nadar e a velejar (sem deixar de lado as histórias para adormecer).

Filipe e Isabel gostavam quando as coisas corriam mal, já que essas notas de imprevisibilidade aliviavam uma vida demasiado rígida em termos de regras, como comenta o duque de Cambridge. Por sua vez, Harry reforça que os avós eram o “casal mais adorável”. “Uma das coisas que realmente admiro é o facto de ele ter desistido de uma carreira militar muito, muito bem-sucedida para ser o consorte da Rainha”, reitera ainda o duque de Cambridge.