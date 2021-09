O cabeça de lista do PAN à Câmara de Coimbra, Filipe Reis, defendeu esta quarta-feira que o município deve ajudar a fazer a ponte entre o tecido empresarial e o ensino superior para ajudar ao desenvolvimento económico do concelho.

“A Câmara tem claramente que ajudar a fazer esta ponte e a estar envolvida com estes dois eixos [ensino superior e empresas], por forma a que a cidade, em termos económicos, consiga dar resposta à procura que tem associada ao seu nome”, disse à agência Lusa o candidato, que falava após uma reunião na Universidade de Coimbra.

Para Filipe Reis, numa cidade como Coimbra onde os estudantes universitários têm tanto peso, é fundamental garantir um triângulo entre ensino superior, município e empresas, com a Câmara a assumir-se como “um facilitador, um interlocutor, que consiga responder em tempo útil e que tenha uma visão integrada da cidade e destas questões”.

Para isso, o candidato do PAN defende uma autarquia transparente e também mais rápida nos tempos de resposta aos empresários, considerando que essa lentidão dos serviços também afasta a iniciativa privada do concelho.

“Se um empresário fica um ou dois anos à espera, não volta”, notou.

Segundo Filipe Reis, é também fundamental o município assegurar acesso a habitação a custos acessíveis, quer para jovens em início de carreira, quer para estudantes, defendendo um aumento da oferta de residências universitárias na cidade.

Nesse setor, o cabeça de lista do PAN propõe também um mecanismo tradicionalmente usado nas repúblicas de estudantes de Coimbra, em que um repúblico pode usar a casa durante um ano após concluir os seus estudos.

“Esse conceito deveria ser alargado às residências universitárias”, desde que a oferta disponível de quartos aumente, referiu.

A redução dos custos de água para as residências universitárias, melhores transportes públicos e com horários adaptados às necessidades de todos, nomeadamente dos estudantes universitários, assim como a melhoria das infraestruturas desportivas no concelho são outras das propostas do PAN em Coimbra.

Os candidatos à Câmara de Coimbra são o atual presidente do município, Manuel Machado (PS), José Manuel Silva (coligação Juntos Somos Coimbra — PSD/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/RIR Aliança), Francisco Queirós (CDU), Gouveia Monteiro (Cidadãos por Coimbra), Miguel Ângelo Marques (Chega), Filipe Reis (PAN), Inês Tafula (coligação Coimbra é Capital – PDR/MPT) e Tiago Meireles Ribeiro (Iniciativa Liberal).