O candidato do PCTP/MRPP à presidência da Câmara de Aveiro, João Pinto, criticou esta quarta-feira a estratégia de desenvolvimento do município baseado no turismo, alegando que a maior parte da população tem vindo a ser “expulsa” do centro da cidade.

“É um grande hotel que está criado no centro da cidade e mais nada (…) Eles querem transformar isto numa ‘Disneylândia’ e não é. A gente não quer ser os ratos ‘Mickeys’ da cidade”, disse à Lusa o candidato.

João Pinto defende que o desenvolvimento da cidade “deve ser feito na perspetiva da satisfação das necessidades dos cidadãos”, nomeadamente no que respeita no acesso à habitação.

“Aveiro perspetivou o seu desenvolvimento na base do turismo e isso tem uma consequência: As pessoas são obrigadas a ir embora do centro da cidade”, disse, considerando que isso é um “erro estratégico”.

O candidato do PCTP/MRPP falava à porta da fábrica da Renault, em Cacia, onde distribuiu panfletos a apelar ao voto na “candidatura operária”, a poucos metros de distância do cabeça de lista do Bloco de Esquerda, que também escolheu o momento da mudança de turno para distribuir panfletos da sua candidatura.

“Os nossos objetivos são completamente divergentes. A gente luta por melhorar as condições de vida dos trabalhadores atualmente, mas o nosso objetivo é preparar a mudança da sociedade. É fazer a revolução comunista”, disse João Pinto.

O candidato defendeu ainda a remunicipalização dos transportes, observando que praticamente todos os trabalhadores que entraram na fábrica estavam a utilizar o transporte particular: “Às vezes vêm em grupos de três ou quatro, dentro de um carro, mas todas as pessoas vêm de carro, porque não há oferta de transporte”.

“Os transportes deviam servir a população. Não é servir os interesses de negócio de uma empresa que só faz as carreiras rentáveis e que ainda por cima recebe subsídios para fazer mais meia dúzia de coisas, pequenas coisas que não servem para nada”, vincou.

Na reta final da campanha, o candidato do PCTP/MRPP vai dedicar-se à distribuição de panfletos à porta das fábricas para tentar atrair o voto dos trabalhadores, afirmando que o partido “é o que melhor representa o interesse da classe operária”.

Na corrida à presidência da Câmara de Aveiro nas eleições de domingo estão o atual presidente Ribau Esteves (PSD/CDS-PP/PPM), Manuel Oliveira de Sousa (PS/PAN), Nelson Peralta (BE), Miguel Viegas (CDU), Cândido Oliveira (Chega), Miguel Gomes (Iniciativa Liberal), Paulo Alves (Nós, Cidadãos!) e João Pinto (PCTP/MRPP).

Nas eleições autárquicas de 2017, a coligação PSD/CDS-PP/PPM ganhou a autarquia com 48,52% dos votos e seis mandatos, o PS obteve 30,97% dos votos e três mandatos, enquanto o BE ficou em terceiro, com 6,81% dos votos, sem vereador eleito.