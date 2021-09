Pelé encontra-se em recuperação, no Hospital Albert Einstein de São Paulo, depois de ter voltado a internamento, no seguimento de complicações respiratórias, depois de ter sido operado a um tumor suspeito no cólon. Numa publicação feita na sua página oficial no Instagram, aparece bem disposto.

O antigo internacional brasileiro agradece o apoio que recebeu nos últimos dias.

É tanto carinho que tenho recebido, que estou com o coração cheio de gratidão. Obrigado a toda equipe incrível do Hospital Albert Einstein!”, disse o antigo internacional brasileiro.

Num vídeo publicado também no Instagram, gravado pela sua mulher, Pelé está a realizar exercícios de recuperação, com a ajuda de uma bicicleta estacionária. O brasileiro brincou com a situação, afirmando que estaria pronto, em breve, para ir para Santos de bicicleta.