Como não sabiam como transformar as suas canções para as fazer funcionar numa pista, procuraram um aliado na cena, por isso abordaram Andrew Weatherall, um dos fundadores da influente fanzine Boy’s Own, que ditava regras no Reino Unido sobre o que era e não era cool, também DJ e alguém que já tinha remisturado os Happy Mondays e os New Order. Weatherall, falecido em 2020, estava então em início de carreira, mas viria a tornar-se num dos produtores e DJs mais importantes do mundo. Diz a lenda que a abordagem a Weatherall foi feita uma noite no clube Shoom. Andrew Innes, guitarrista, levou uma canção do segundo álbum da banda, “I’m Losing More Than I’ll Ever Had”, e perguntou se poderia fazer alguma coisa. Weatherall refez toda a estrutura da canção original, adaptando-a às pistas de dança e tornou-a irreconhecível. Entre outros artifícios, escolheu usar o sample que marcou definitivamente a canção, a banda e os tempos:

“We wanna be free, we wanna be free to do what we wanna do”. And we wanna get loaded. And we wanna have a good time. And that’s what we’re gonna do. We’re gonna have a good time. We’re gonna have a party!”

Quem fala é Peter Fonda, no filme “Wild Angels”, uma aventura de motoqueiros contra a lei, realizada em 1966 por Roger Corman. A frase, não só ficaria como marco dos Primal Scream, mas serviria de mote para toda uma geração. O que antes era “I’m Losing More…”, transformou-se em “Loaded”. Em Screamadelica, Weatherall não mudou apenas as canções, deu groove e horizontes novos aos Primal Scream. Ele estava dentro do movimento acid house mas vinha do punk e pós-punk, conhecia reggae, dub, disco, house, rock and roll, tinha contactos e ideias sobre como as músicas deveriam ser para funcionarem numa pista. “Loaded” foi testada pela primeira vez no clube Subterrania, em 1990, por Weatherall, que às 4 da manhã ligou a Bobby Gillespie a dizer que toda a gente estava doida com a canção.

[“Loaded”:]

“Loaded”, editado no início de 1990, mais de 1 ano antes do álbum, foi o primeiro sinal da mudança e continua a canção mais conhecida dos Primal Scream e de Screamadelica, mas não é a única a destacar-se no disco. De resto, começa bem, com “Movin’ on Up”, uma canção gospel, escolhida para abrir porque o alinhamento foi pensado para representar a dinâmica do fim de semana e uma canção assim faz todo o sentido: simboliza a preparação e antecipação para o que virá a seguir. O encerramento é feito com “Shine Like Stars”, o voltar à terra depois de um fim de semana a dançar.

Entre uma e outra, a história desenrola-se na pista e paralelamente a ela, quase sempre graças ao toque de Midas de Andrew Weatherall que teve papel decisivo nos momentos mais emblemáticos. Em “Come Together” introduziu o sample do reverendo Jesse Jackson, fez de “Don’t Fight It Feel It” um infeccioso hit de pista, pronto a convencer até os mais introvertidos (eu incluída) a soltar os pés, a cabeça e o corpo todo na pista de dança. “Higher Than The Sun” (que aparece no disco também na versão dos Orb, na altura os reis do chill out graças ao impacto de “Little Flufy Clouds”), foi transformada numa odisseia de dub cósmico com Jah Wobble (Magazine, Pil) no baixo. Apesar de ser um disco pensado para pista, Screamadelica ainda tem ligações ao rock e folk, nas guitarras omnipresentes, desde logo, mas especificamente em “Damaged” ou até em “Slip Inside This House”, que é na verdade uma versão de 13Th Floor Elevators, embora o original de 1967 seja irreconhecível na versão dos Primal Scream.

Há poucos discos tão emblemáticos como Screamadelica, incluindo do ponto de vista do design. A capa, uma espécie de sol de olhos esgazeados, é um pormenor de um quadro de Paul Cannel (falecido em 2005), pintor que fazia algumas capas de discos para a Creation. A imagem, em cores berrantes, estava em perfeita sintonia com o smiley do acid house e acabou por se tornar icónica. Não só está em T-shirts e todo o tipo de merchandise autorizado e pirata, como é selo de correio no Reino Unido desde 2009. Além disso, a propósito dos 30 anos de Screamadelica que agora se assinalam, a Fender lança uma Stratocaster com o sol dos Primal Scream no corpo da guitarra. Não se pode ser muito mais rock n’roll do que isso, sobretudo com um disco pensado para a pista de dança.