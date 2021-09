Um sismo de magnitude 5,9 abalou esta quarta-feira a cidade de Melbourne, no sudeste da Austrália, não tendo sido relatadas vítimas ou danos materiais importantes.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que cadastra a atividade sísmica em todo o mundo, disse que o sismo o seu hipocentro estava localizado a uma profundidade de 10 quilómetros e 38 quilómetros da cidade turística de montanha de Mount Buller, no estado de Victória.

O sismo ocorreu às 9h15 horas locais.

O tremor foi sentido nos estados de Victória, Nova Gales do Sul, Tasmânia e Austrália do Sul, de acordo com a emissora pública australiana ABC.

É o maior terramoto em terra registado na Austrália desde 1997, segundo dados da GeoNet, segundo serviço geológico do país ‘vizinho’ Nova Zelândia.