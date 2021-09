A Sociedade Portuguesa de Aterosclerose (SPA) promove entre 24 e 29 de setembro uma campanha informativa ‘online’ para aconselhar doentes e desmistificar conceitos em torno das doenças cardiovasculares, a principal causa de morte no mundo, segundo a organização.

A campanha decorre no âmbito do Dia Mundial do Coração (29 setembro), sob o lema “Atenção ao coração: SABER + sobre Colesterol”.

O objetivo é “consciencializar os portugueses para as doenças dos vasos sanguíneos e o seu impacto na saúde, nomeadamente em relação ao coração, cérebro e membros inferiores”, anunciou esta quarta-feira a SPA, em comunicado.

Durante aqueles dias, serão lançados, no ‘site’ e redes sociais da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose, seis vídeos dirigidos a doentes e pessoas em risco, quase toda a população adulta, de acordo com a Sociedade.

Os vídeos são da responsabilidade de médicos especialistas que integram a direção da SPA. Serão abordados temas como: fatores de risco cardiovascular; colesterol “bom e mau”, tratamentos que evitam enfartes, opções nas pessoas mais idosas; triglicéridos – uma gordura menos falada e a ameaça da diabetes.

“Apesar de termos um arsenal terapêutico cada vez maior e mais eficaz, importa não esquecer que é essencial alterar estilos de vida, adotando uma dieta mais equilibrada e introduzir a prática de exercício físico na rotina diária, de forma a atingirmos a nossa meta: redução da mortalidade prematura e dos eventos cardiovasculares em todas as faixas etárias, mas sobretudo abaixo dos 70 anos”, alertou a SPA.