O vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias, continua a preocupar Espanha devido aos danos que pode continuar a causar. Estima-se que a erupção possa continuar até 84 dias. Já foram retiradas milhares de pessoas e centenas de casas foram destruídas. Nas fotografias que têm sido captadas, o cenário é de destruição e prova da força da Natureza. Veja na fotogaleria acima algumas das principais imagens.

A erupção vulcânica começou este domingo e a lava ainda vai a meio caminho do mar. O cenário que deixa para trás é de destruição total. Neste momento, quatro das nove bocas estão a expelir lava, que escorre do flanco do vulcão Cumbre Vieja por dois braços (uma norte e outro a sul) e que depois se juntam em direção a oeste.