O ator norte-americano Willie Garson, conhecido pela sua personagem, Stanford Blatch, na série Sexo e a Cidade, morreu, esta quarta-feira, aos 57 anos, de acordo com a HBO. A People acrescenta que a causa de morte terá sido um cancro no pâncreas.

O ator é, também, conhecido pela sua personagem na série Apanha-me se puderes (White Collar, em inglês), Mozzie, um vigarista, amigo do também vigarista Neal Caffrey, personagem interpretada pelo ator Matt Bomer.

Na série Sexo e a Cidade, Willie Garson era Stanford Blatch, amigo de Carrie Bradshaw, personagem interpretada por Sarah Jessica Parker.

Willie Garson was in life, as on screen, a light for everyone in his universe. He created one of HBO's most beloved characters and was a member of our family for nearly 25 years. We are deeply saddened to learn of his passing and extend condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/EPU4skdLL3

— HBO (@HBO) September 22, 2021