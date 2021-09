O candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal da Amadora, António Borges, afirmou esta quinta-feira que o objetivo mínimo do partido é “retirar a maioria absoluta ao PS” e obrigar a que haja diálogo com os partidos.

A candidatura comunista assinalou o penúltimo dia da campanha para as autárquicas de domingo com uma arruada que, ao som de gaita de foles e dos gritos dos militantes, percorreu algumas das principais artérias da freguesia da Venteira, no centro da cidade da Amadora.

Durante o percurso, em declarações à agência Lusa, o cabeça de lista da CDU (PCP/PEV) fez um balanço positivo da campanha e afirmou que o objetivo mínimo da candidatura é “retirar a maioria absoluta ao PS”.

“Há um descontentamento enorme em relação à gestão do PS na Câmara Municipal da Amadora. Há um objetivo muito claro que é, no mínimo, retirar a maioria absoluta ao PS, no sentido de obrigar a que haja diálogo, que é aquilo que tem faltado nesta grande cidade da Amadora”, apontou.

O Partido Socialista, que preside à Câmara Municipal da Amadora desde 1997, mantém há 20 anos maioria absoluta nas eleições autárquicas.

“Aquilo que o PS está a pedir de estabilidade e confiança não faz qualquer tipo de sentido. Há 20 anos que o PS tem maioria absoluta. Aquilo que a cidade necessita não é desta maioria absoluta, mas sim que haja uma maioria relativa”, sublinhou.

O candidato comunista considerou ainda que o mediatismo trazido pela candidatura de Suzana Garcia (PSD/CDS-PP/Aliança/MPT/PDR)) “foi positivo para a democracia partidária no concelho da Amadora”.

“Esta entrada da Suzana Garcia veio trazer este mediatismo e deu oportunidade para que os eleitos da CDU pudessem ser conhecidos e apresentar de viva voz as nossas propostas para o nosso concelho”, argumentou.

Além de António Borges, concorrem à presidência da Câmara Municipal da Amadora (distrito de Lisboa) a atual presidente, Carla Tavares (PS), Suzana Garcia (PSD/CDS-PP/Aliança/MPT/PDR), Deolinda Martin (BE), José Dias (Chega), Carlos Macedo (PAN), Gil Garcia (MAS), Nuno Ataíde (IL) e Henrique Tigo (PPM/RIR).

O atual executivo é formado por sete eleitos do PS, dois da coligação Amadora Mais (PSD/CDS-PP), um da CDU (PCP/PEV) e um do BE.

As eleições para os cidadãos escolherem a configuração de executivos municipais, assembleias locais e juntas de freguesia estão marcadas para domingo.

Em Portugal, há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 freguesias (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).