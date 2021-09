Um autocarro da Rodoviária de Lisboa despistou-se esta quinta-feira de manhã em Camarate, concelho de Loures, e caiu numa ribeira. As 11 pessoas que seguiam a bordo, duas crianças e o motorista incluídos, foram assistidos no local e transportados para os hospitais Beatriz Ângelo, em Loures, e de Santa Maria, em Lisboa.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada ao Observador por fontes dos Bombeiros de Camarate e da Proteção Civil. De acordo com o comandante dos Bombeiros de Camarate, Luís Martins, todos os feridos são ligeiros e não inspiram cuidados de maior.

O despiste aconteceu pelas 7h50, na Rua Campo do Rio, uma zona que, de acordo com o comandante Luís Martins, não é propícia a acidentes. Ao que tudo indica, não houve qualquer outro veículo envolvido no acidente. O autocarro fazia a ligação Sacavém – Campo Grande.

No terreno estiveram 26 operacionais, das corporações de Camarate e de Sacavém, apoiados por duas viaturas do INEM e outras duas da PSP. Os passageiros do autocarro, entretanto transportados para o hospital, tinham entre 6 e 50 ou 60 anos, disse ainda o comandante dos Bombeiros de Camarate.