Barbosa Ribeiro traz trunfo para jantar com comissão de honra: Fernando Gomes o último presidente socialista no Porto

Na hipótese de Fernando Gomes não ser suficiente, Barbosa Ribeiro tinha ainda no leque de apoios nomes e caras conhecidas dos portuenses neste período de pandemia. O presidente do Conselho de Amdinistração do Hospital de São João, Fernando Araújo sentou-se à mesa com o candidato e, na mesa ao lado estava também Rui Sarmento e Castro o responsável pela equipa anti-Covid do hospital de Santo António.

Nas palavras de Barbosa Ribeiro no momento de introdução do jantar, Fernando Araújo e Sarmento e Castro são “representantes de um setor responsável por aquilo que de melhor tem acontecido no combate à pandemia”. “O Serviço Nacional de Saúde tem sido uma marca distintiva no combate à pandemia, de valorização do Estado Social, daqueles que são os valores fundacionais, perenes, do Partido Socialista”, acrescentou ainda capitalizando a resposta à pandemia.

E no dia em que Rui Moreira, num debate, pediu uma “maioria reforçada” na câmara e na Assembleia Municipal, Barbosa Ribeiro apontou a Moreira “tiques que não são compagináveis com aquilo que deve ser a cidade do Porto”, considerando que esta tem que ser “uma cidade aberta tolerante, uma cidade participada”. E para ilustrar aquilo que afirma poder tornar-se num Executivo “arrogante, sem capacidade de escrutínio” resultante de “uma maioria sem contrapeso quer na Assembleia Municipal, quer na vereação”, o candidato socialista utilizou o Museu Romântico que foi alterado, considera, “nas costas da cidade” por Rui Moreira.