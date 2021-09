O cabeça de lista da CDU à Câmara de Setúbal nas eleições autárquicas de domingo reafirmou esta quarta-feira o compromisso de construir um percurso pedonal para a praia de Albarquel, durante uma ação de campanha na praia da Saúde.

“Decidimos fazer esta iniciativa da Juventude da CDU neste espaço, porque a praia da Saúde, tal como o Parque Urbano de Albarquel, é um exemplo de uma obra que nós fizemos e que corresponde a um compromisso que, desde 2002, estabelecemos com os setubalenses”, disse André Martins, que falava á agência Lusa durante um concerto dos veteranos Peste & Sida, na referida praia urbana de Setúbal.

Segundo o candidato da CDU, no próximo mandato a coligação PCP/PEV pretende construir um percurso pedonal do Parque Urbano de Albarquel à praia de Albarquel, transformando também a praia de Albarquel “numa verdadeira praia urbana, a que os setubalenses poderão ir a pé e nas melhores condições“.

A poucos metros das águas tranquilas do rio Sado, e com as luzes de Troia na outra margem, o concerto dos Peste & Sida ao entardecer foi também pretexto para o candidato da CDU reafirmar o compromisso de requalificar o espaço público da zona nascente da frente ribeirinha de Setúbal.

André Martins, que é militante do PEV, disse que a CDU também tem projetos para a zona nascente da frente ribeirinha da cidade, que passam pela “retirada de algumas atividades”, para “requalificar aquele espaço público e permitir que os setubalenses, e todos os que visitam a cidade, possam usufruir melhor da riqueza natural que é a baía e a própria cidade de Setúbal”.

Quanto a resultados eleitorais, André Martins acredita que a grande maioria dos setubalenses reconhece o trabalho realizado pela CDU na cidade e no concelho ao longo dos últimos 20 anos e confia na manutenção da atual maioria absoluta da coligação PCP/PEV no executivo camarário.

“Nós não temos sondagens, as nossas sondagens são as pessoas. E as pessoas com quem nós falamos reconhecem o trabalho que tem sido feito e dizem-nos que não há razão para mudar o seu voto”, disse.

“O maior adversário da CDU nesta candidatura é a abstenção, porque a abstenção tem vindo sempre a aumentar de eleição para eleição. E isso é um perigo, porque, se as pessoas não forem votar, os resultados podem sair distorcidos. Mas acreditamos que as pessoas estão motivadas para votar neste projeto da CDU de `Continuar Setúbal´”, acrescentou.

André Martins terá como adversários Fernando José (PS), Fernando Negrão (PSD), Pedro Conceição (CDS-PP), Fernando Pinho (BE), Paula Esteves da Costa(PAN), Carlos Cardoso (IL), Luís Maurício (Chega), Carina de Deus (RIR/PDR) e Fidélio Guerreiro (Nós, Cidadãos!/PPM).

A CDU governa a Câmara de Setúbal com maioria absoluta, com um total de sete eleitos, liderados por Maria das Dores Meira, que está prestes a terminar o terceiro e último mandato em Setúbal, e que este ano é cabeça de lista da CDU em Almada.

O PS é atualmente a segunda força política do concelho, com três vereadores, e o PSD tem um.