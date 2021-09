O cabeça de lista do Chega à Câmara de Almada defendeu esta quinta-feira a necessidade de se resolver o problema da falta de habitação no concelho e de se dar mais apoio às famílias, para melhorar a taxa de natalidade.

“O nosso lema é libertar Almada e fazer de Almada a capital da família, uma vez que a família é uma base da sociedade. E sem família, sem apoios à família, sem a família ter condições para uma vida com qualidade, é impossível a resolução de um dos maiores problemas, ou o nosso maior problema: a natalidade”, disse Manuel Matias.

O candidato do Chega, que falava à agência Lusa antes de um encontro com empresários e visitas ao comércio local no âmbito da campanha eleitoral para as eleições autárquicas de domingo, aponta a segurança e a habitação como duas prioridades da ação governativa no concelho, mas defende também a responsabilização das famílias que usufruem de uma habitação social.

“Para que as famílias encontrem condições para se poderem instalar em Almada, é preciso resolver problemas estruturais como a segurança e as questões da habitação. Almada tem 62 bairros problemáticos e cerca de quatro mil famílias a viver em barracas. Fomos nós que introduzimos esse tema, porque essas famílias precisam de ter uma casa digna. Mas essa casa digna significa também que elas próprias cumpram com as responsabilidades”, disse.

“As famílias mais vulneráveis devem ser ajudadas pelo município e pelo poder central a resolver as suas dificuldades. Há pessoas que saem para o trabalho às 5h00 e regressam a casa às 21h00, mas há outras que têm grandes carros, têm sinais de riqueza à porta, e não pagam dois euros de renda”, acrescentou, defendendo que estas últimas têm de assumir as suas responsabilidades “ou ir viver para as viaturas Mercedes e BMW que têm à porta de casa”.

Manuel Matias defende também uma auditoria às contas dos dois últimos mandatos no município de Almada e estranha que a autarquia almadense tivesse pago “seis milhões de euros em avenças” e que, nos últimos nove meses, tivesse gasto “27 milhões de euros em ajustes diretos, 90% dos quais a empresas de fora do concelho, com a conivência do PSD de Almada”.

O cabeça de lista do Chega defende também a construção de uma terceira travessia do Tejo, um túnel entre a Trafaria e Oeiras.

Nas eleições autárquicas de domingo, Manuel Matias terá como adversários Inês de Medeiros (PS), Maria das Dores Meira (CDU), Nuno Matias (PSD/CDS-PP/Aliança/PPM/MPT), Joana Mortágua (BE), Vítor Pinto (PAN) e Bruno Coimbra (Iniciativa Liberal).

O atual executivo da Câmara Municipal de Almada, presidido por Inês de Medeiros, é governado pelos socialistas com quatro eleitos, a CDU também tem quatro, o PSD dois e o BE um.