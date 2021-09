O candidato do PPM à presidência da Câmara do Porto acenou esta quinta-feira ao eleitorado portuense, afirmando que votar no seu partido “não é apenas para os monárquicos” e pediu que o deixem sonhar com a eleição.

Em declarações à Lusa antes da sua última ação de campanha, uma arruada pelo Campo Alegre, Diogo Araújo Dantas, “de luto pela morte de um familiar próximo“, disse que vai guardar a sexta-feira para assinalar os 187 anos da morte do rei D. Pedro IV.

Instado a divulgar, por isso, qual a derradeira mensagem ao eleitorado do Porto, o cabeça-de-lista monárquico fez um apelo direto a todos os portuenses e renovou as críticas ao atual executivo camarário liderado pelo independente Rui Moreira.

“Votar no PPM não é só para os monárquicos. O PPM é para toda a gente que queira dar uma afirmação concludente contra o regime, contra aqueles que nos exploram, contra o centralismo existente no Porto e contra a absoluta incompetência que tem gerido o Porto nos últimos anos”, disse.

Afirmando-se sem “dúvidas” de que o projeto do PPM “é o melhor, o mais moderno e o mais adequado às necessidades dos portuenses”, notou que, para “além das marcas que o PPM tem há 47 anos de defesa do ambiente e do património”, defenderam outras “como a ação social, a urgência social de ajudar quem neste momento necessita e quem é vítima das más políticas municipais e nacionais, o trânsito, a cultura e a segurança”.

A pandemia, reconheceu, foi um adversário extra no combate político, sentindo desde o início que “cortou as pernas a voos mais altos [a quem se propunha derrotar Rui Moreira], em termos de contactos de rua e com a população”.

Diogo Araújo Dantas assegurou não serem as sondagens que o preocupam, mas sim os resultados e não fecha a porta a nenhum desfecho.

“Acredito no povo do Porto e acredito que o povo do Porto vai abrir os olhos. Temos uma expressão no Porto que é ‘quem não sabe é como quem não vê’ e eu acho que nós fizemos ver como a governação municipal está aliada à governação central e, acima de tudo, como o nosso projeto é o melhor para o Porto. Se vamos ter 1% ou 50% [de votos]? Deixem-me sonhar.”, concluiu.

São candidatos à presidência da Câmara do Porto, nas eleições de domingo, o atual presidente Rui Moreira (movimento independente “Rui Moreira: Aqui há Porto” – apoiado por IL, CDS, Nós, Cidadãos!, MAIS), Tiago Barbosa Ribeiro (PS), Vladimiro Feliz (PSD), Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Bebiana Cunha (PAN), António Fonseca (Chega), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal), Bruno Rebelo (Ergue-te) e Diamantino Raposinho (Livre).