O Cupra Born já pode ser encomendado em Espanha, aquele que será o primeiro eléctrico da marca, recorrendo a todos os recursos do Grupo VW, da plataforma MEB aos packs de baterias, passando pelos motores eléctricos. Mas o construtor de veículos desportivos da Seat promete um eléctrico com mais garra e preços que arrancam nos 38.610€, para a versão com 58 kWh de bateria, existindo outros acumuladores com menos e com mais capacidade.

O Born, apesar de utilizar o banco de órgãos do grupo, terá uma orientação mais desportiva do que os seus irmãos concebidos sobre a mesma base. O CEO da marca, Wayne Griffiths, que acumula com a direcção da Seat, garantiu no início de 2021 que o Born será, à semelhança dos restantes modelos da marca, um desportivo, mas desta vez eléctrico. As suspensões serão adaptadas de forma a proporcionar maior eficácia e prazer de condução, com o motor a dar um pouco mais de potência, devido ao efeito boost.

Não será proposto apenas um Cupra Born, mas vários, com diferentes packs de baterias, uma vez que são estas que determinam, em grande parte, o preço do modelo. A primeira versão a estar disponível, e aquela que já se pode reservar, é o Born com acumuladores de 58 kWh e um motor, instalado atrás, com 204 cv, o que lhe permite almejar uma autonomia de 424 km, uma velocidade máxima de 160 km/h e 0-100 km/h em 7,3 segundos. É esta versão que será proposta por 38.610€, sensivelmente o mesmo que a VW exige (também em Espanha) pelo ID.3 Pro, que é comercializado por 39.905€. Como, segundo o site da VW em Portugal, esta mesma versão é transaccionada entre nós por valores a partir de 36.749€, é expectável que o Cupra Born venha a ter um preço similar em Portugal, caso não se altere a estratégia da marca espanhola.

Mais tarde, o Cupra Born será igualmente oferecido com bateria de 45 kWh, a mais pequena e por isso mesmo a mais barata, que juntamente com um motor de 150 cv lhe permitará ser proposto por 31.600€. A Cupra comercializa ainda no país vizinho um Born Launch Edition, também ele com 58 kWh e 204 cv, mas com mais equipamento e um preço de 43.370€.