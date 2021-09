Depois da queixa do Sporting, Conselho de Disciplina da Federação abre processo a Pepe devido ao lance com Coates

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quinta-feira que abriu um processo disciplinar a Pepe na sequência da participação apresentada pelo Sporting depois do lance entre o central do FC Porto e Sebastián Coates no último Clássico em Alvalade, há duas semanas.

De acordo com o comunicado divulgado, o processo em causa “foi enviado, dia 21 de setembro de 2021, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução”. De recordar que essa mesma Comissão de Instrutores arquivou o pedido do Sporting para a elaboração de um auto de flagrante delito a Pepe — nessa exposição, os leões anexaram imagens da jogada do encontro do passado dia 11 de setembro, entre o central dos dragões e Coates, onde o clube de Alvalade considera ter existido uma agressão com o punho ao jogador uruguaio.

Foi na sequência dessa recusa que o Sporting decidiu apresentar uma queixa ao próprio Conselho de Disciplina da FPF, que optou então pela abertura de um processo disciplinar cuja instrução será conduzida pela Comissão de Instrutores.