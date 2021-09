A erupção do vulcão Cumbre Viaja, em La Palma (Espanha), continua a provocar danos. A apenas 2,5 quilómetros de distância da costa, a lava vai obrigando a evacuar mais municípios à medida que se aproxima lentamente do mar — depois de El Paso, Los Llanos de Aridane e Tazacorte, Todoque é agora a zona que se vai esvaziando para evitar a perda de vidas.

Ao todo, mais de 5.500 pessoas já foram retiradas das suas casas. A lava, que avança a um ritmo médio de quatro metros por hora, já ocupou 166 hectares de terra e destruiu 350 edifícios.

#EMSR546 #ErupciónLaPalma

Our #RapidMappingTeam has released a second monitoring product for #LaPalma???????? using a new COSMO-SkyMed Second Generation radar image

It shows:

????️350 buildings destroyed (+30 compared to 21 September)

????The lava flow covers 166,2 ha (+14 ha in 36h) pic.twitter.com/a32tnSvU2d

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) September 23, 2021