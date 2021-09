A educação, a habitação, o diálogo com todos os agentes do concelho e o desenvolvimento de uma estratégia de captação de novos investimentos, para criar mais emprego, são prioridades do cabeça de lista do PSD em Setúbal, Fernando Negrão.

“Dialogar com todos os agentes da sociedade do concelho de Setúbal, com os empresários, com os sindicatos, com o movimento associativo, com as pessoas ligadas ao desporto, com as pessoas ligadas à cultura, dar continuidade ao trabalho que tem sido feito na cultura e dar-lhe mais modernidade, ou seja, instalar um clima de liberdade em Setúbal, é a nossa primeira prioridade”, afirmou hoje o candidato social-democrata.

“A segunda [prioridade] é concretizar, em liberdade, não só na área empresarial, para a criação de mais emprego e melhor emprego, ter uma atenção especial à habitação e à edução”, acrescentou Fernando Negrão durante uma ação de campanha para as eleições de domingo com dezenas de apoiantes, na zona de Poço de Mouro.

O cabeça de lista do PSD em Setúbal, que obteve o melhor resultado de sempre do partido no concelho na anterior candidatura ao município, em 2005, quando foi eleito vereador, insistiu que estas áreas são fundamentais para a fixação dos jovens no concelho.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Temos de ter uma atenção especial para a questão da habitação, que é fundamental para fixar os nossos jovens, e uma atenção muito grande no que diz respeito à educação, dada a transferência de competências que vai ocorrer, do Governo para as câmaras municipais. E aí o investimento tem que ser muito sério, porque estamos a falar da formação das novas gerações do nosso concelho”, disse.

Fernando Negrão garantiu também que, se for eleito presidente do município, vai continuar a lutar pela criação das NUTS 2 e 3 (Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos) da região de Setúbal, para a que os concelhos da península, incluindo o concelho de Setúbal, não continuem a ser penalizados nas comparticipações comunitárias por estarem integrados nas NUTS 2 e 3 da Área Metropolitana de Lisboa (AML), por se tratar de uma região, em termos globais, mais rica do que a média da União Europeia.

Fernando Negrão considerou, no entanto, que o concelho de Setúbal, mesmo com menos apoios comunitários da União Europeia, tem algumas componentes muito atrativas para os investidores, como o porto de Setúbal.

“Tem o porto de Setúbal, tem uma ligação muito boa às várias autoestradas, seja para norte seja para sul, com ramificações nas áreas industriais, o que não quer dizer que não vamos continuar a batalhar pela criação da NUTS 2 a 3 de Setúbal. Vamos continuar a batalhar, porque isso é fundamental e é mais um instrumento de que a Câmara pode ficar dotada para poder negociar com aqueles que querem investir em Setúbal. E nós sabemos que há gente que quer investir em Setúbal”, sublinhou.

Sobre a campanha eleitoral, Fernando Negrão garantiu que “tem corrido bem, com sinais positivos e uma boa recetividade da população”.

“Partindo do resultado que já tive nas eleições em que fui candidato [em Setúbal], eu suponho e quero crer que dada a recetividade que temos tido, podemos ter um resultado melhor, ou seja um resultado para ganhar”, afirmou.

Nas eleições de domingo, Fernando Negrão terá como adversários André Martins (CDU), Fernando José (PS), Pedro Conceição (CDS-PP), Fernando Pinho (BE), Paula Esteves da Costa (PAN), Carlos Cardoso(IL), Luís Maurício (Chega), Carina de Deus (RIR/PDR) e Fidélio Guerreiro (Nós, Cidadãos!/PPM).

A CDU, coligação que junta PCP e PEV, governa com um total de sete eleitos, liderados por Maria das Dores Meira, que está prestes a terminar o terceiro e último mandato em Setúbal, e que este ano é cabeça de lista da CDU à Câmara de Almada.

O PS é atualmente a segunda força política do concelho de Setúbal, com três vereadores, e o PSD tem um.