A foto registada por Alfonso Escalero, da Associated Press, e partilhada pela página do Facebook I Love the World, na última terça-feira, dia 21 de setembro, mostra uma casa rodeada por lava solidificada, na ilha de La Palma, do arquipélago das Canárias de Espanha.

Salvada o aislada! Todo es así en La Palma. Hoy no tengo el valor de hacer fotos con la luz del día, saldremos por la noche como los burros, con los ojos tapados! Sorry!

A casa, que escapou ao avançar do fluxo de lava, e se tornou viral na internet, contrasta com o cenário de destruição geral na ilha de La Palma e com um outro vídeo em que se vê uma casa a ruir em segundos, em Todoque.

A erupção do vulcão Cumbre Vieja, no passado domingo, provocou a destruição de cerca de 350 casas, de acordo com o Programa de Observação da Terra da União Europeia, Copérnico, e consequente realojamento de mais de 6.000 pessoas, sendo que a lava já ocupou 166 hectares de terra.

