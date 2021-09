Moedas com Cristas a apelar à "maioria silenciosa": "Um voto noutro partido não vai retirar poder a Medina"

Carlos Moedas contou esta quinta-feira com um apoio de peso nesta reta final de campanha. Assunção Cristas juntou-se à comitiva do social-democrata e os dois fizeram um curto passeio junto à Doca de Pedrouços, em Lisboa. No final, a mensagem não podia estar mais alinhada: só um voto em Carlos Moedas pode acabar com o ciclo de Fernando Medina.

“Lisboa precisa de uma mudança grande. Temos 14 anos de Governo socialista, com muitas coisas por fazer”, começou por dizer Assunção Cristas aos jornalistas. “Se há coisa em que eu acredito é nas capacidades de Carlos Moedas de fazer, de romper com este estado de coisas que é muita proclamação e muito pouca ação.”

A presença de Cristas tem outro significado político adicional: a ex-ministra acabou por manifestar a sua indisponibilidade para reeditar uma candidatura à autarquia em rota de colisão com atual direção do CDS. Em fevereiro, no Facebook, a democrata-cristã não deixou grande espaço para segundas interpretações.

“Três razões essenciais pesaram na minha reflexão: a discordância da estratégia do CDS na negociação de uma coligação alargada com o PSD; o discurso contraditório da direção do CDS, que me considera simultaneamente responsável pela degradação do partido no último ano e uma boa candidata a Lisboa, somado ao parco interesse em falar comigo, num tempo e numa forma que fica aquém do que a cortesia institucional estima como apropriado; os desafios profissionais que tenho pela frente”, podia ler-se.

Esta quinta-feira, feito o endorsment, a antiga líder do CDS e responsável pelo melhor resultado da história do partido nas autárquicas de há quatro anos em Lisboa insistiu no apelo ao voto útil em Moedas, lembrando que nas autarquias, e ao contrário do que acontece na Assembleia da República, governa quem fica em primeiro. Subtexto: não vale a pena votar nos partidos à direita da candidatura de Moedas porque não há geringonças possíveis.

“É o único que pode mudar Lisboa. Aqui quem fica em primeiro lugar torna-se de facto presidente da câmara de Lisboa. É muito importante que as pessoas percebam isso. É o único que tem condições para ficar em primeiro lugar”, sublinhou Cristas.