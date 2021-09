Na reta final do período de campanha para as autárquicas, o secretário-geral do PS, António Costa, e o presidente do PSD, Rui Rio, viajam até ao arquipélago dos Açores, esta quinta-feira, ainda que com ações em horários distintos.

O secretário-geral do PS inicia a campanha mais ao final do dia, tendo marcado na agenda um passeio com o candidato socialista à Câmara de Ponta Delgada, André Viveiros, e um comício à noite.

Já Rui Rio, também pelo arquipélago dos Açores, mas à tarde, tem prevista uma ação de rua na Vila de Nordeste, seguida de nova concentração na Vila de Capelas, com o candidato ‘laranja’ ao município de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, andará pela capital do país, acompanhada pela candidata à Câmara de Lisboa, Beatriz Gomes Dias.

De manhã, a líder tem uma ação no mercado de Benfica e à tarde, participa numa arruada, com início na Praça Paiva Couceiro, finalizando o dia num comício, no Capitólio.

Entre o Alentejo e Setúbal, Jerónimo de Sousa visita o Estaleiro do Parque Industrial da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo pelas 15h30 e segue para Évora, para participar num comício com o candidato a esta Câmara Municipal.

O líder comunista termina o dia por terras ‘familiares’ ao partido, no Seixal — concelho onde é organizada anualmente a Festa do Avante! – com novo comício, pelas 21h00.

Mais a norte, o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, inicia o penúltimo dia de campanha em Braga, com uma visita à feira de Barcelos, seguida de uma arruada em Felgueiras, no Porto.

Ao final do dia, pelas 17h00, Rodrigues dos Santos visita a Unidade de Saúde Familiar de Ramalde, ainda no Porto, com a presença de Rui Moreira, atual presidente da autarquia e recandidato. O líder centrista terá ainda um comício em Sabrosa, distrito de Vila Real.

A muitos quilómetros de distância, no sul do país, Inês Sousa Real tem prevista uma ação no mercado de Almancil, em Faro, seguida de uma visita a uma empresa de tratamento de resíduos, em Loulé.

Já à noite, de regresso a Lisboa, a porta-voz do PAN tem marcado um jantar-comício sob o tema “política, democracia e participação”.

O presidente do Chega, André Ventura, participa em duas arruadas, uma em Moura (distrito de Beja) – onde é candidato à Assembleia Municipal – outra em Cascais. O líder andará também pelo concelho de Sintra, com um comício na freguesia de Agualva-Cacém, finalizando o dia com um jantar-comício em Setúbal.

A agenda do presidente da Iniciativa Liberal tem sido intensa e esta quinta-feira não será exceção: de manhã visita a Barragem de Santa Clara, em Odemira, seguindo para uma viagem de comboio de Tunes a Faro, para “alertar para a temática da falta de mobilidade no Algarve e a forma como afeta a região”, com candidatos locais.

Chegado a Faro, João Cotrim Figueiredo encontra-se com o presidente da Câmara Municipal de Faro e recandidato Rogério Bacalhau, com quem seguirá para uma arruada no centro da cidade.

O dia termina entre Setúbal e Almada, com uma visita a um interface rodoviário, ao Bairro do Segundo Torrão e jantar.

O período de campanha oficial para as eleições autárquicas de 26 de setembro prolonga-se até dia 24, antevéspera do dia eleitoral, segundo o calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).