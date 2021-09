Oito gráficos que justificam a entrada na terceira e última fase do desconfinamento

António Costa antecipou o anúncio do levantamento das restrições associadas à pandemia de Covid-19, apesar de Portugal ainda não ter atingido os 85% da população totalmente vacinada, conforme estava previsto no plano de desconfinamento.

Segundo os dados da plataforma Our World in Data, apresentados após a reunião do Conselho de Ministros, Portugal aparece à frente dos restantes países, como o que tem a maior percentagem da população totalmente vacinada — 84,3%, segundo o site (ainda que o primeiro-ministro diga que na realidade sejam 83,4%).

Quando consideradas as pessoas que tomaram pelo menos uma dose — dados também da Our World in Data, mas não apresentados por António Costa —, Portugal fica atrás dos Emirados Árabes Unidos com 88% de pessoas vacinadas contra 92%.